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Milán, el fichaje de Karetsas podría frustrarse: acuerdo entre la joven promesa del Genk y el Borussia Dortmund

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Fichajes

Milán sigue a Karetsas para reforzar el ataque, pero el talentoso jugador griego ya acordó su fichaje con el Borussia Dortmund.

Karetsas, mediapunta o extremo del Genk, ha llamado la atención. El Milan lo sigue desde hace meses y Amorim autorizó la operación, pero ahora es el Borussia Dortmund el más cerca de fichar al jugador nacido en 2007.

  • ACUERDO CON EL BORUSSIA DORTMUND

    El Milan sigue con interés a Karetsas, pero aún no ha contactado oficialmente al Genk. Según SkyDe, el jugador ha acordado su contrato con el Borussia Dortmund y está dispuesto a fichar de inmediato por la Bundesliga.

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  • SE NECESITAN 35 MILLONES

    Según Sky Alemania, el Borussia Dortmund ofreció 26 millones por Karetsas, pero el Genk lo rechazó y pide 35 millones, a la espera de los próximos movimientos del club alemán y del Milan.

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