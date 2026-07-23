La nueva misión milanesa de Gerry Cardinale tiene, entre sus muchos objetivos, el de resolver y desbloquear más de una situación que en el mercado está impidiendo al Milan satisfacer las nuevas peticiones del entrenador Rubén Amorim tras los fichajes por alrededor de 100 millones de euros de Gonçalo Ramos y Mario Gila. El asunto más espinoso y en cierto modo urgente es el relativo al futuro de Rafael Leao.
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Milan, el Fenerbahçe va en serio a por Rafael Leão: programado un viaje relámpago a Milán, cuánto pide el AC Milan y qué ofrecen los turcos
TODOS QUIEREN LO MISMO
El futbolista portugués está aprovechando los últimos días de vacaciones tras la eliminación en el Mundial con su selección, a la espera, al igual que el AC Milan, de definir su próximo destino. Las reiteradas declaraciones realizadas el pasado mayo, el deseo de cerrar la etapa italiana y afrontar una nueva aventura en una nueva liga después de 7 años en el AC Milan, siguen más vigentes que nunca. Y encuentran correspondencia con los deseos del AC Milan, que considera que ha llegado el momento de una separación. Por cuestiones técnico-tácticas, económicas (Leao es el jugador mejor pagado con sus 7 millones de euros, bonus incluidos, de salario) y de motivación. A día de hoy, sin embargo, el asunto atraviesa una peligrosa fase de estancamiento.
ENTRE INGLATERRA Y TURQUÍA
No es ningún secreto que el delantero portugués esperaba una vía de salida hacia una liga de primer nivel y de su agrado, entre España y sobre todo Inglaterra. Y a día de hoy, los rumores sobre los sondeos realizados por Aston Villa y Tottenham no han encontrado correspondencia en los hechos concretos. Las únicas muestras de interés por Leao han llegado desde Turquía y de los dos clubes más prestigiosos de la Superliga, Galatasaray y Fenerbahce. Soluciones que por el momento no suscitan el entusiasmo del propio interesado, pese a que sobre la mesa haya propuestas salariales de dos cifras.
LOS COSTES DE LA OPERACIÓN
Por su parte, el AC Milan espera recibir una oferta por un traspaso a título definitivo sobre la base de 60 millones de euros. El valor contable del jugador de la generación del 99, tomando como referencia el último ejercicio aprobado (el del 30 de junio de 2025), es de 16,8 millones de euros y el objetivo del AC Milan es registrar una plusvalía significativa que desbloquee recursos importantes para reinvertir en la compra de un nuevo mediapunta zurdo. No se puede descartar que, en caso de que el bloqueo de los últimos días se prolongue, el AC Milan pueda abrirse a soluciones alternativas como una cesión bastante onerosa con obligación de compra condicionada con tal de resolver el asunto Leao.
INTENTO DEL FENERBAHÇE
El jugador, que se perderá con total seguridad el primer amistoso oficial del sábado 25 contra el Celtic Glasgow, está previsto en Australia, primera parada de la gira alrededor del mundo del equipo de Amorim, junto a su compatriota Gonçalo Ramos el 29 de julio. Para esa fecha, su futuro podría no haberse resuelto todavía, pero en ese sentido hay una importante actualización de las últimas horas. Una delegación del Fenerbahçe ha programado un viaje relámpago a Milán para reunirse con el abogado que representa los intereses de Leao y presentarle la propuesta (10 millones por temporada) que llegará por parte del club turco. El club ya ha invertido más de 60 millones de euros en el mercado de verano para los fichajes de Nathan Aké, Vedat Muriqi y Mason Greenwood y ahora, tras los contactos con los intermediarios implicados en la operación, también piensa en Rafa Leo.
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