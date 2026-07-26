El miércoles 29 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del Fenerbahce porque en el campo del Gornik Zabrze estará en juego el pase a los play-offs de la Champions League (en la ida los turcos ganaron 1-0) y una buena posibilidad de convencer a Leao para que se traslade al lado amarillo y azul de Estambul. La participación en la máxima competición continental puede ser un factor en la elección del portugués, aunque después todavía habría otras dos rondas con el riesgo de llegar al 25 de agosto. El club turco, pese a haber desmentido que presentara una propuesta global de 100 millones entre el jugador y el Milan, prepara una misión en Italia a muy corto plazo.