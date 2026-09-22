El pasado 25 de mayo, mediante un comunicado conjunto, Red Bird oficializaba el despido en bloque de toda el área deportiva y directiva. Giorgio Furlani, ex consejero delegado del AC Milan, ha permanecido formalmente en el cargo hasta hoy: el registro mercantil muestra de hecho el nuevo organigrama del club rossonero y el nombre del ex consejero delegado ya no figura en el Consejo de Administración.
AC Milan
Traducido por
Milan, el ex consejero delegado Giorgio Furlani está oficialmente fuera del AC Milan
LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Esta es la composición:
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Paolo Scaron
CONSEJERO DELEGADO
Massimo Calvelli
CONSEJEROS
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
En X, el abogado Felice Raimondo explica: "El consejo de administración ha alcanzado ahora su número mínimo: el artículo 15 de los estatutos establece que el consejo está compuesto por un mínimo de nueve y un máximo de quince miembros, nombrados por la asamblea ordinaria".
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