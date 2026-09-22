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Milan, el ex consejero delegado Giorgio Furlani está oficialmente fuera del AC Milan

AC Milán

Giorgio Furlani, ex consejero delegado del Milan, está oficialmente fuera del club rossonero. La nueva composición del consejo de administración

El pasado 25 de mayo, mediante un comunicado conjunto, Red Bird oficializaba el despido en bloque de toda el área deportiva y directiva. Giorgio Furlani, ex consejero delegado del AC Milan, ha permanecido formalmente en el cargo hasta hoy: el registro mercantil muestra de hecho el nuevo organigrama del club rossonero y el nombre del ex consejero delegado ya no figura en el Consejo de Administración. 

  • LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

    Esta es la composición: 

    PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
    Paolo Scaron

    CONSEJERO DELEGADO
    Massimo Calvelli

    CONSEJEROS
    Gerry Cardinale
    Stefano Cocirio
    Randy Lewis Levine
    Riccardo Stefanelli
    Robert Jay Klein
    David Castelblanco
    Alfredo Craca

    En X, el abogado Felice Raimondo explica: "El consejo de administración ha alcanzado ahora su número mínimo: el artículo 15 de los estatutos establece que el consejo está compuesto por un mínimo de nueve y un máximo de quince miembros, nombrados por la asamblea ordinaria".

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