Fueron varias las iniciativas muy emotivas del Milan en recuerdo de Baresi: en el círculo central destacaba una camiseta con el histórico número 6, y durante la lectura de las alineaciones también fue nombrado el gran capitán del Milan. Pocos minutos antes del pitido inicial se emitió, en las pantallas gigantes de San Siro, un vídeo de Franco Baresi saludado por el coro de los aficionados: «You'll never walk alone».





Antes del inicio del partido, los equipos de Milan y Venezia se colocaron en el centro del campo, alrededor de la gigantesca camiseta número 6, para el homenaje a Franco Baresi;





En el minuto 6, el estadio, guiado por la Curva Sud, aplaudió y después entonó algunos cánticos como «Sólo hay un capitán» y «Franco Baresi».





Grandes aplausos también cuando la pantalla gigante mostró al hijo de Baresi, quedepositaba la camiseta de su padre en el palco de honor, en el lugar en el que el ex capitán del Milan seguía todos los partidos en casa de su equipo. Momentos de emoción para el heredero del gran defensa y para algunos de sus excompañeros y amigos íntimos, como Daniele Massaro que rompió a llorar y siguió todo con una mano apoyada sobre el corazón.