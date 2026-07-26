Milan, el capítulo de los laterales es importante para Amorim: Estupiñán, bloqueado; idea Guerreiro a coste cero y la decisión sobre Saelemaekers

Hubo un momento, la pasada primavera, en el que la directiva del Fulham había mostrado su voluntad de quedarse con Chukwueze y el Milan saboreaba un ingreso de 24 millones de euros. Que la operación se frustrara parecía convertirse en un problema para el AC Milan, al menos hasta la llegada de Amorim al banquillo, quien desde el primer día ha elegido apostar por el nigeriano. Con convicción, a diferencia de lo sucedido con Musah. El técnico portugués está trabajando intensamente para transformar a Chukwueze de extremo ofensivo de un ataque de tres a carrilero en un centro del campo de cuatro. Se trata de retrasarlo unos metros, claro, pero con tareas distintas: generar para las referencias ofensivas sin descuidar la fase defensiva. Las sensaciones son positivas y por este motivo no se ha tenido en cuenta ninguna petición en el mercado, empezando por la de los turcos del Trabzonspor. Chukwueze, salvo ofertas realmente indecentes, seguirá en el AC Milan.