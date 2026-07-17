Nicolo Zaniolo coquetea con el Milan. Desde hace tiempo, más allá de cómo se resuelva su situación con el Udinese tras las tensiones recientes. El mediapunta ligur tiene un objetivo claro: vestir la camiseta rossonera la próxima temporada. Por ello, su agente, Claudio Vigorelli, trabaja para abrir una negociación con el club milanés. El martes se reunió con Hendrik Almastadt y le propuso un salario de 2,5 millones netos por temporada más un traspaso de 15 a 20 millones al Udinese. De momento, el Milan no planea activar la operación Zaniolo.
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Milán: el agente de Zaniolo lo ha ofrecido; sería el fichaje ideal para Amorim
¿POR QUÉ SÍ?
Tras invertir más de 100 millones en Gonçalo Ramos y Gila, el Milan analiza sus salidas y la primera fase de pretemporada con Amorim. El equipo de scouting tiene claras las prioridades: central, pivote, extremo, mediapunta diestro y, quizás, un suplente de Ramos.
Zaniolo, zurdo que juega en el centro-derecha, encajaría como mediapunta y aportaría fuerza y desequilibrio. Su paso por el Udinese lo ha madurado: con 27 años está en su mejor momento, aportó 5 goles y 6 asistencias la temporada pasada y también mejoró en defensa. Además, es italiano, lo que ayuda a cumplir con los requisitos de la lista de jugadores.
LAS DUDAS DEL MILÁN
La historia entre Zaniolo y el Milan incluye coqueteos largos, un traspaso que se frustró en 2023 y un interés que sigue vivo, sobre todo en el jugador. Hoy el Milan se muestra más frío, no por cuestiones técnicas, sino por dudas sobre la estabilidad mental que ha faltado en la carrera de uno de los mayores talentos del fútbol italiano de las últimas dos décadas. Su agente negocia con el Udinese para resolver el contrato, pues el certificado médico no es eterno y el jugador podría quedarse fuera de la plantilla. Al mismo tiempo, mantiene viva la opción Milan, convencido de que todo puede cambiar en semanas.
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