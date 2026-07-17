Milán: el agente de Zaniolo lo ha ofrecido; es el fichaje ideal para Amorim

Tras invertir más de 100 millones en Gonçalo Ramos y Gila, el Milan analiza con calma las salidas y a los jugadores de la primera fase de la pretemporada con Amorim. El equipo de scouting tiene claras las prioridades: central, pivote, extremo, mediapunta derecho y, quizás, un suplente de Ramos.





Zaniolo, zurdo que juega en derecha, aportaría fuerza y desequilibrio, cualidades que gustan a Amorim. Su paso por el Udinese lo ha madurado: con 27 años está en su pico de carrera y, la temporada pasada, sumó 5 goles y 6 asistencias, además de progresar en defensa. Ser italiano le añade valor para cumplir con los requisitos de la lista.