Nicolo Zaniolo coquetea con el Milan. Hace tiempo que quiere vestir la camiseta rossonera la próxima temporada, más allá de su situación con el Udinese. Su agente, Claudio Vigorelli, trabaja para negociar su fichaje. El martes se reunió con Hendrik Almastadt y le propuso un salario de 2,5 millones de euros netos por temporada, más un traspaso de entre 15 y 20 millones al Udinese. Por ahora el Milan no planea iniciar la operación.
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Milán: el agente de Zaniolo lo ha ofrecido; es el fichaje ideal para Amorim
¿POR QUÉ SÍ?
Tras invertir más de 100 millones en Gonçalo Ramos y Gila, el Milan analiza con calma las salidas y a los jugadores de la primera fase de la pretemporada con Amorim. El equipo de scouting tiene claras las prioridades: central, pivote, extremo, mediapunta derecho y, quizás, un suplente de Ramos.
Zaniolo, zurdo que juega en derecha, aportaría fuerza y desequilibrio, cualidades que gustan a Amorim. Su paso por el Udinese lo ha madurado: con 27 años está en su pico de carrera y, la temporada pasada, sumó 5 goles y 6 asistencias, además de progresar en defensa. Ser italiano le añade valor para cumplir con los requisitos de la lista.
LAS DUDAS DEL MILÁN
La historia entre Zaniolo y el Milan incluye coqueteos largos, un traspaso que se frustró en 2023 y un interés que sigue vivo, sobre todo en el jugador. Hoy el Milan se muestra más frío, no por cuestiones técnicas, sino por dudas sobre la continuidad mental que ha faltado en la carrera de uno de los mayores talentos del fútbol italiano de las últimas dos décadas. Su agente negocia con el Udinese para resolver el contrato, pues el certificado médico no es eterno y el jugador podría quedarse fuera de la plantilla. Al mismo tiempo, mantiene viva la opción del Milan, convencido de que todo puede cambiar en semanas.
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