La operación de fichaje de Gila por el Milan ha entrado en su fase operativa. Esta mañana, Alejandro Camano, agente del defensa español, ha llegado a Roma para hablar con Claudio Lotito y convencerlo de que acepte la propuesta del club rossonero. Tras la incursión del pasado viernes, el Milan lidera en solitario la carrera por el exdefensa del Real Madrid.
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Milán: el agente de Gila negocia en Roma con Lotito; Calvani entrará en el trato
OFERTA DE 30 MILLONES
El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, pide 30 millones por el defensa español y no acepta rebajas, pues el club debe ceder el 50 % de la plusvalía al Real Madrid. El Atalanta ofreció 22 millones fijos más 3 en bonificaciones, pero la respuesta fue negativa. El Nápoles fue el primero en interesarse por Gila, pero no avanzó en las negociaciones porque De Laurentiis había sido claro con su director deportivo, Manna: antes de cerrar un fichaje, hay que gestionar bien las salidas.
El Milan prepara 25 millones fijos más 5 en variables y cuenta con el agente Camano, ya en Roma para negociar con la Lazio. El «Diavolo» tiene acordado con el jugador un contrato de cinco años a 5 millones netos por temporada, gracias al Decreto de Crecimiento.
CALVANI EN LA OPERACIÓN
La clave para superar la defensa del Lazio es Lorenzo Calvani, lateral izquierdo de 2008. Kirovski negocia con su agente; el acuerdo está cerca y podría reducir la brecha salarial para que Gila vista de rossonero. Son horas cruciales: Gila ya se ve con la camiseta rossonera.
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