Milán: el agente de Gila negocia en Roma con Lotito; Calvani entrará en el trato

El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, pide 30 millones por el defensa español y no acepta rebajas, pues el club debe ceder el 50 % de la plusvalía al Real Madrid. El Atalanta ofreció 22 millones fijos más 3 en bonificaciones, pero la respuesta fue negativa. El Nápoles fue el primero en interesarse por Gila, pero no avanzó en las negociaciones porque De Laurentiis había sido claro con su director deportivo, Manna: antes de cerrar un fichaje, hay que gestionar bien las salidas.





El Milan prepara 25 millones fijos más 5 en variables y cuenta con el agente Camano, ya en Roma para negociar con la Lazio. El «Diavolo» tiene acordado con el jugador un contrato de cinco años a 5 millones netos por temporada, gracias al Decreto de Crecimiento.