Amorim cruza los dedos y espera que la baja de Ramos no se prolongue demasiado. El exjugador del PSG se perderá con seguridad, además del partido de la Europa League contra el Bournemouth, la próxima visita al Udinese. Difícilmente estará listo para el partido del próximo miércoles en San Siro contra el Bolonia, mientras que los servicios médicos harán todo lo posible para que esté disponible en el derbi del 31 de octubre.