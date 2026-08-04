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Youssouf Fofana MilanGetty Images

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Milan, dos clubes ingleses, tras Fofana: el precio y la postura del centrocampista francés

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Milan, atasco en el centro del campo: Fofana tiene dos pretendientes en el mercado

Mañana el AC Milan tendrá una prueba claramente más importante que la de Glasgow contra el Celtic. Ante el Inter, Amorim espera mejoras del equipo: también tendrá espacio Fofana, que quiere convencer al técnico portugués de cara a la próxima temporada. Para el AC Milan, el ex del Mónaco no es intransferible.

  • CUESTA VEINTE MILLONES

    El AC Milan ha puesto en el mercado a Fofana y pide alrededor de 20 millones por su traspaso: una decisión compartida también con el agente del ex del Mónaco. Hasta ahora, Crystal Palace y Everton han realizado sondeos, pero el jugador parece inclinado a seguir en el AC Milan para jugarse sus opciones.

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