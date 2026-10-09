Dieciocho años, un importante campeonato de Serie B ya a sus espaldas y un contrato recién renovado hasta 2031. Una señal de confianza clara, inequívoca. Christian Comotto es uno de los jóvenes por los que el Milan ha decidido apostar para el presente y, sobre todo, para el futuro. Centrocampista de la generación de 2008, hijo del exdefensor de Fiorentina y Torino Gianluca Comotto, regresó al Milan tras su cesión al Spezia y en el verano de 2026 fue incluido en el grupo del primer equipo. Una buena pretemporada antes de las dificultades de este inicio de temporada. Absolutamente normales y previsibles, Comotto tiene por delante en la jerarquía a dos campeones como Adrien Rabiot y Luka Modric, además del recuperado Yunus Musah. Sin embargo, chirría en un proyecto de puesta en valor la casilla con el número cero en minutos jugados en este primerísimo tramo de la temporada entre la Serie A y la Europa League. Un número que ha hecho saltar las alarmas en varios clubes, que ya se han movido para preguntar al Milan por la disponibilidad de una cesión en el mercado invernal.
Milan, dos clubes de la Serie A han preguntado por Comotto para enero: Amorim no está convencido y quiere mantenerlo en la plantilla
Monza y Parma, interesados
Comotto es un centrocampista difícil de encasillar en una sola etiqueta. Tiene físico de mediocentro, calidad para jugar como interior y, sobre todo, una predisposición natural a acompañar la jugada e irrumpir en el área rival. En sus años en el Primavera del AC Milan jugó varios partidos como mediapunta, con la libertad de llevar adelante su fútbol vertical. Sus características están claras y ahora solo hace falta el plan ideal para hacerlas más fuertes, mejores y funcionales.
El Parma considera que tiene el proyecto técnico adecuado para potenciar a Comotto y desde el pasado verano presiona al agente Beppe Riso, con quien cerró la operación de Simone Lontani, un ex AC Milan que se marchó libre. En los últimos días, el club ducal ha vuelto a la carga pidiendo al jugador directamente al AC Milan con la fórmula de la cesión con opción de compra. También el Monza de Juric está totalmente abierto a la idea de acoger al jugador de 2008 cedido en enero.
Amorim no está convencido
La decisión de Amorim y Cardinale de mantener en la plantilla tanto a Comotto como a Camarda había sido firme, decidida y valiente, y este inicio de temporada no ha mermado las certezas del técnico y del propietario del Milan. Ahora la misión más ardua será dar espacio, confianza y minutos a los dos jóvenes en un momento de la temporada en el que el Milan debe crear las condiciones para mostrarse competitivo en todas las competiciones.
Amorim cree firmemente en Comotto y estudia un plan para hacerle jugar en este mes de octubre cargado de compromisos ( nada menos que 7 en apenas 20 días). Pero dejar fuera del once inicial a uno entre Modric y Rabiot sigue siendo un ejercicio muy difícil y al límite de lo prohibitivo. En la situación actual, el técnico portugués no querría dar su visto bueno a una cesión a préstamo del clase 2008 pero, obviamente, todo dependerá del espacio que el chico tenga de aquí a enero. Porque trabajar al lado de campeones de este calibre siempre es útil para el crecimiento, pero al final lo que más cuenta es el espacio para saltar al campo.
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