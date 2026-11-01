¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traducido por

Milan, Diawara se ha llevado todo el protagonismo: cuánto pagó el club por ficharlo del Troyes

AC Milán

Milan, el defensa francés Diawara fue la gran sorpresa del derbi ante el Inter

Próximos partidos
MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC

Otra actuación muy positiva del joven talento Sankhoun Diawara que fue alineado como titular en su primer derbi contra el Inter. Y no desentonó en absoluto, pese a que, en la primera parte, Djed Spence esprintó mucho por su zona. El joven defensa francés aguantó bien y permaneció en el campo durante casi todo el partido. Solo fue sustituido en los minutos finales y recibió el aplauso de San Siro.

Esta mañana, el exjugador del Troyes compartió en sus redes sociales la emoción por la victoria contra el Inter en el derbi. Este fue el mensaje del joven defensa francés: «Una noche especial, feliz de haberla vivido con esta camiseta. FORZA MILAN».

  • 3 MILLONES

    En un principio, el fichaje de Diawara parecía pensado para el Milan Futuro, pero su nivel era alto y desde luego no era de Serie D: fue Amorim quien quiso tenerlo en el primer equipo.  El defensa francés nacido en 2006 llegó procedente del Troyes por 3 millones de euros y firmó un contrato de 5 años, hasta 2031. Los

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC