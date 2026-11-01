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Otra actuación muy positiva del joven talento Sankhoun Diawara que fue alineado como titular en su primer derbi contra el Inter. Y no desentonó en absoluto, pese a que, en la primera parte, Djed Spence esprintó mucho por su zona. El joven defensa francés aguantó bien y permaneció en el campo durante casi todo el partido. Solo fue sustituido en los minutos finales y recibió el aplauso de San Siro.

Esta mañana, el exjugador del Troyes compartió en sus redes sociales la emoción por la victoria contra el Inter en el derbi. Este fue el mensaje del joven defensa francés: «Una noche especial, feliz de haberla vivido con esta camiseta. FORZA MILAN».