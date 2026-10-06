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Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan, desveladas las cifras de la operación Moreira: con todos los bonus puede llegar a 67,8 millones

AC Milán
Strasbourg
D. Moreira

El extremo belga fue el segundo fichaje más caro de la historia del AC Milan.

La campaña de fichajes del Milan para Ruben Amorim concluyó en verano con dos grandísimos golpes a base de millones. El primero fue el delantero portugués Gonçalo Ramos procedente del PSG y el segundo fue Diego Moreira procedente del Estrasburgo.

A base de millones, sí, ¿pero cuántos?Calcio y Finanzas ha desvelado las cifras reales de la operación tras revisar los documentos firmados con el club francés y las cifras, con bonus incluidos, sitúan al belga incluso en el segundo puesto entre los jugadores más caros de la historia, justo por detrás de su compañero de equipo portugués.

  • BASE FIJA

    La cifra base, en efectivo, que el Milan ha pagado y pagará al Estrasburgo por la parte fija de esta operación es de más de 51 millones de euros, en concreto 51 millones 282 mil 51 euros, aunque podrá aumentar por dos tipos distintos de bonus.

  • LOS BONUS PERSONALES

    La activación de los bonus depende del rendimiento que Moreira pueda ofrecer sobre el campo. Si el ex del Estrasburgo alcanzara una cifra total de 10 entre goles y asistencias en una sola temporada, el Milan pagará poco más de 2 millones de euros.

    La segunda opción de los bonus está ligada a las presencias. Si Moreira suma 15 titularidades con un mínimo de 45 minutos, entonces el Milan deberá pagar poco más de 1 millón de euros, hasta un máximo total de 5,13 millones de euros durante toda la duración del contrato.

    Por último, si Moreira llegara a un acuerdo para renovar su contrato, al Estrasburgo deberán abonarse otros 2 millones de euros aproximadamente, hasta un máximo de 4,1 millones en caso de una doble renovación.

  • Las primas de equipo

    Además de las bonificaciones personales, está la partida relativa a los resultados del equipo. Si el Milan lograra la clasificación para la próxima Champions League, el Milan garantizará alrededor de 1 millón de euros al club francés y la cifra se repetirá cada año durante el actual contrato, siempre que el jugador dispute, en Serie A, un total de al menos 2.000 minutos.

    En caso de clasificación para la Europa League, con las mismas condiciones, la cifra bajaría a 256.000 euros. Entre las cláusulas también está el bonus por el Scudetto de 1,5 millones de euros, que sustituiría al bonus de la Champions.

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  • 67,8 millones de euros como máximo

    Todos estos acuerdos pueden activarse o no a lo largo de la estancia de Moreira en Milán, pero el Milan y el Estrasburgo han acordado en cualquier caso un tope máximo de bonus no superior a unos 14,3 millones de euros, para ser exactos 14 millones 358.974 euros.


    Así que, además de los 51 millones de euros fijos, podrían añadirse 2,1 millones de euros en bonus por rendimiento personal y un máximo de 14,4 millones de euros por los de equipo. Un total máximo de 67,8 millones de euros.

  • TAMBIÉN ESTÁ EL PORCENTAJE

    Por último, entre el Milan y el Salzburgo se acordó también una cláusula adicional que haría ingresar dinero al club francés en caso de reventa de Moreira a un tercer club.


    El AC Milan concedió de hecho un porcentaje sobre la futura venta de Moreira calculado sobre la cifra neta con varios supuestos:

    - sería cero en caso de salida por una cifra inferior a 10 millones de euros

    - El 10% de la diferencia entre los 10 millones y un máximo de 50 millones (por tanto, un máximo de 4 millones de euros) por un traspaso superior a 10 y de hasta 50 millones.

    - 5 millones por una cifra comprendida entre 50 y 55 millones

    - solo 3 millones por un traspaso entre 55 y 70 millones

    - 6,75 millones por un traspaso entre 70 y 100 millones.

    - el 25% del diferencial entre la cifra ingresada y 100 millones para cifras superiores.

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