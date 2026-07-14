Milán, destinos opuestos para los hermanos Ibrahimovic: la situación

En la lista del Milan Futuro para la concentración iniciada hoy, 14 de julio, destaca la ausencia de Maximilian Ibrahimović. El hijo mayor de Zlatan, de regreso al club tras su paso porel Ajax —que no ejerció la opción de compra de 3,5 millones de euros—, no ha sido convocado. Según nuestra redacción, el jugador nacido en 2006 no ha sido convocado porque hay dos negociaciones en curso y podría dejar el club donde se formó.