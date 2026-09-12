Amorim había intentado espolear a Loftus-Cheek ya en la rueda de prensa de la víspera («no debe jugar solo los primeros 5 minutos»), pero también en la inmediata previa al partido: «Es fundamental ser siempre honestos con los futbolistas: cuando digo algo a los medios, es porque ya se lo he repetido diez veces al directamente interesado. Sé que no es algo habitual de ver, pero lo considero importante y creo que los jugadores confían en mí sabiendo que hago este tipo de afirmaciones precisamente porque creo enormemente en sus cualidades. Poned a un perfil como Loftus-Cheek: lo tiene todo. Tiene un poderío físico arrollador, usa ambos pies, es fuerte en el juego aéreo, pero debe aprender a mantenerse dentro del partido durante los noventa minutos. El concepto es muy simple: debe marcar diferencias con su calidad en todos y cada uno de los momentos del encuentro. No puede estar siempre en contacto con el balón, pero debe estar mucho más metido en el juego. Solo participando con continuidad podrá ayudar al equipo a ser más creativo y realmente peligroso en los últimos treinta metros».





Los estímulos no sirvieron y el plan de Amorim para el inglés fue un fracaso. Lo intentó primero Pioli, después Fonseca y también Conceiçao y Allegri: Loftus-Cheek es un jugador que tiene arrancadas, pero representa el ejemplo más claro del futbolista discontinuo, es decir, todo lo que no le sirve a un Milan en construcción. Paradójicamente, podría resultar más útil para el equipo con el partido en marcha, cuando el ritmo baja y puede hacer valer su físico y su técnica. La versión del ex Chelsea vista en estos primeros 4 partidos no es válida para un puesto de titular fijo en el esquema de Amorim.







