Errar es humano, perseverar, sin embargo, es diabólico. Cometer un error forma parte de la naturaleza débil del hombre, pero seguir repitiéndolo por obstinación o soberbia ya no es justificable. Por motivos diferentes, Estupinan y Loftus-Cheek han mostrado dificultades importantes que no les permiten rendir de acuerdo con su potencial: el ecuatoriano es solo la copia desvaída del buen carrilero admirado en la Premier League, mientras que para el inglés hay que remontarse tres años para encontrar a un jugador a la altura de la situación. Contra la Lazio, Amorim decidió alinearlos desde el primer minuto y, al hacerlo, se entregó literalmente a los adversarios.
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Milan, descartes definitivos para Loftus-Cheek y Estupiñán: Amorim ha encontrado la tecla adecuada con Moreira y Pulisc
Gattuso había leído las dificultades de Estupiñán
Gattuso no se había escondido en la inmediata previa del partido al señalar cuál podía ser la clave del encuentro a favor de la Lazio: "Lo hemos analizado, lo hemos visto. Muchas veces ves siempre la línea de cinco, se hunden, pero nosotros tenemos que ser buenos con nuestros extremos para mantenerlos ahí". El técnico de la Lazio y su cuerpo técnico habían leído bien las dificultades, ya presentes la pasada temporada precisamente contra la Lazio en el Olímpico, de Estupinan cuando le atacan a la espalda y prepararon el partido precisamente sobre la capacidad de sus extremos para ir a buscar siempre la ruptura. ¿El resultado? Cancellieri marca el gol de la ventaja aprovechando la siesta de Estupinan, que se gira casi buscando construirse una coartada con sus compañeros. Un dato explica aún mejor el partido del ex del Brighton si se interpreta. Estupinan completó 26 pases de 28 intentos, pero porque, simplemente, descargaba el balón al compañero más cercano.
Las críticas no han afectado a Loftus-Cheek
Amorim había intentado espolear a Loftus-Cheek ya en la rueda de prensa de la víspera («no debe jugar solo los primeros 5 minutos»), pero también en la inmediata previa al partido: «Es fundamental ser siempre honestos con los futbolistas: cuando digo algo a los medios, es porque ya se lo he repetido diez veces al directamente interesado. Sé que no es algo habitual de ver, pero lo considero importante y creo que los jugadores confían en mí sabiendo que hago este tipo de afirmaciones precisamente porque creo enormemente en sus cualidades. Poned a un perfil como Loftus-Cheek: lo tiene todo. Tiene un poderío físico arrollador, usa ambos pies, es fuerte en el juego aéreo, pero debe aprender a mantenerse dentro del partido durante los noventa minutos. El concepto es muy simple: debe marcar diferencias con su calidad en todos y cada uno de los momentos del encuentro. No puede estar siempre en contacto con el balón, pero debe estar mucho más metido en el juego. Solo participando con continuidad podrá ayudar al equipo a ser más creativo y realmente peligroso en los últimos treinta metros».
Los estímulos no sirvieron y el plan de Amorim para el inglés fue un fracaso. Lo intentó primero Pioli, después Fonseca y también Conceiçao y Allegri: Loftus-Cheek es un jugador que tiene arrancadas, pero representa el ejemplo más claro del futbolista discontinuo, es decir, todo lo que no le sirve a un Milan en construcción. Paradójicamente, podría resultar más útil para el equipo con el partido en marcha, cuando el ritmo baja y puede hacer valer su físico y su técnica. La versión del ex Chelsea vista en estos primeros 4 partidos no es válida para un puesto de titular fijo en el esquema de Amorim.
Moreira y Pulisic
La otra cara de la misma moneda es la actuación perfecta de Moreira, que en el Olímpico encontró el primer doblete de su carrera. Jugando por la izquierda, en su hábitat natural y no a pierna cambiada, como en Turín contra la Juventus. El extremo belga, llegado desde el Estrasburgo por casi 65 millones de euros entre fijo y bonus, será el titular en la banda ya a partir del próximo partido contra el Lecce, Amorim no se escondió en la rueda de prensa posterior al encuentro tampoco sobre la posible convivencia con otro extremo ofensivo como Chukwueze: "Quiero jugar con tres defensores y dos carrileros abiertos. Así que a veces jugarán los dos y Moreira ha jugado realmente bien por la izquierda. Tiene experiencia jugando por la izquierda en el Estrasburgo. Conocemos muy bien a los jugadores, así que volverá a ocurrir en el futuro".
La respuesta que todo el mundo Milan esperaba con ansiedad ha llegado: Pulisic está bien, muy bien físicamente. Y puede jugar sin problemas en los medios espacios que Amorim quiere de sus mediapuntas. El estadounidense está destinado a hacerse con el puesto ocupado, hasta ahora, por un apagado Loftus-Cheek.
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