Ante el Sassuolo, el Milan sumó su tercer empate consecutivo lejos de San Siro, después de los logrados en el campo de la Juventus y en el Olímpico frente a la Lazio. A diferencia de las dos primeras salidas, esta vez el vaso está medio vacío para Amorim y sus jugadores: el equipo mostró una identidad poco definida y echó por tierra una valiosa victoria por falta de mentalidad en los momentos clave del partido. Así lo confirmó uno de sus líderes, Adrien Rabiot, al término del encuentro ante los micrófonos de Sky: «Hacemos cosas buenas, pero a veces no hacemos bien lo que deberíamos hacer. Después del gol concedimos enseguida dos ocasiones de gol y Mike nos salvó. Luego llegó ese gol a balón parado. Son cosas difíciles de entender; tenemos que volver a ver el partido y analizarlo todo. Creo que hicimos un buen partido, pero podríamos haberlo hecho mucho mejor por los jugadores que tenemos y por cómo trabajamos durante la semana».





El sistema flexible, que alterna entre una defensa de tres y una de cuatro durante el partido, con Gila buscando amplitud y profundidad por la banda derecha, pareció perfecto para proteger a Modric contra el Lecce y, al mismo tiempo, «bloqueado» con Musah en el centro del campo. La ausencia de un once tipo hace que al equipo le falten mecanismos que pueda reproducir con fidelidad, certezas durante el partido y la mentalidad que habría necesitado para conservar la ventaja lograda precisamente por Rabiot.



