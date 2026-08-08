La negociación con el Aston Villa se había frustrado por una diferencia de dos millones y eso convenció a Amorim para darle una oportunidad entre Australia e Indonesia. Estupiñán, sin embargo, no terminó de convencer; la camiseta del AC Milan probablemente pesa demasiado para un lateral que, en cualquier caso, ha acumulado experiencias importantes en su carrera entre la Premier League, en el Brighton, y en LaLiga con el Villarreal.