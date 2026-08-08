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cm grafica estupinan milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milan, decisión tomada: Estupiñán vuelve al mercado. He aquí por qué no se fue al Aston Villa (que ficha a Ruggeri)

AC Milán

El lateral ecuatoriano tampoco ha convencido a Amorim: club y agente trabajan en la cesión

La negociación con el Aston Villa se había frustrado por una diferencia de dos millones y eso convenció a Amorim para darle una oportunidad entre Australia e Indonesia. Estupiñán, sin embargo, no terminó de convencer; la camiseta del AC Milan probablemente pesa demasiado para un lateral que, en cualquier caso, ha acumulado experiencias importantes en su carrera entre la Premier League, en el Brighton, y en LaLiga con el Villarreal.

  • MENDES, AL TRABAJO

    Tras desvanecerse la negociación con el Aston Villa,Jorge Mendes trabaja para encontrarle un nuevo destino a su representado. Estupiñán tiene varios pretendientes entre España, Inglaterra y Portugal y confía en la capacidad de su agente para encontrar pronto una solución definitiva. Amorim espera un refuerzo por las bandas, un jugador más funcional para su idea de juego.

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  • LA PETICIÓN

    Según ha podido saber nuestra redacción, el Milan valora a Estupinan en unos 17 millones de euros. Está claro que, con el paso de los días y a medida que se acerque el cierre del mercado, el precio podría sufrir variaciones.

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