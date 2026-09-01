El pasado 13 de agosto, el Milan, tras una reunión entre Amorim, Cardinale y el grupo de trabajo del mercado, decidió excluir de la plantilla a cinco elementos: Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana y Tomori. Este último, 17 días después, será reincorporado a la plantilla después de que el técnico portugués, instado en rueda de prensa, hubiera descartado dar marcha atrás en una decisión tomada también por cuestiones de listas, según informó Sky Sport.
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Milan, decisión sorpresa: Tomori, reintegrado en la plantilla tras dos semanas de entrenamientos al margen
NO A LAS OFERTAS
Fikayo Tomori, ya en el pasado reciente, siempre ha rechazado todas las ofertas para quedarse en el Milan. Ya había ocurrido en enero de 2025, cuando estaba todo hecho para su traspaso al Tottenham. Pese a la decisión del club de excluirlo del proyecto, usando también mano dura materializada con entrenamientos de forma individual, el ex del Chelsea ha devuelto al remitente cada propuesta, como la del Fulham, que había apretado mucho durante la jornada del 1 de septiembre. El defensa central se encuentra en este momento en Londres con sus agentes porque ha sido eximido del entrenamiento por el Milan por razones de mercado.
Vuelve a la convocatoria
La lesión de Gabbia, que estará de baja al menos dos semanas, y la dificultad para llegar a un nuevo defensa en las últimas 48 horas han llevado al Milan a tomar la decisión de reintegrar a Tomori. Queda por ver si es una decisión proforma para evitar posibles denuncias por acoso laboral por parte del jugador o si será incluido en la lista y utilizado en partidos oficiales por el técnico Amorim.
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