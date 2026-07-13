Milán debe vender: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek y Leão son los jugadores más valiosos que podrían salir, ¿qué pasará?

Se esperan novedades sobre el futuro del delantero portugués, que no brilló en el Mundial, ya desde esta semana. Tras la eliminación de Portugal, su agente, Jorge Mendes, trabaja en las opciones surgidas en los últimos días. A las opciones turcas, especialmente el Galatasaray, que el jugador descarta por ahora, se suma Arabia Saudí,donde Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad ofrecen cifras muy elevadas. En el fondo, Leao confía en que aparezca una oferta de la Premier League que le mantenga en el «fútbol que cuenta» tras siete años en Italia y en el Milan. El club, con la salida de su jugador mejor pagado, espera ingresar al menos 60 millones de euros.