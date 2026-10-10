La larga espera ha terminado y ahora empieza lo serio. Después de tres semanas de parón, el Milan vuelve a la acción y lo hace en un campo difícil como el del Sassuolo, donde ya ha perdido la Juventus de Luciano Spalletti esta temporada. El Milan llega a esta cita con la convicción de que debe dar un paso más adelante tanto en el juego como en los resultados. Porque Ruben Amorim nunca se conforma, quiere ganar títulos desde el primer momento sin esconderse detrás de excusas. Del dicho al hecho hay un trecho, diría alguien, pero el técnico portugués se expresa en rueda de prensa después de haber trabajado mucho, durante el largo parón, en esos mecanismos que deben mejorarse para ir luego en busca del objetivo. A fondo y sin dejar nada al azar.
Milan, de Tomori como lateral al nuevo rol de Cisse: las 4 decisiones en las que está trabajando Amorim para cambiarle el ritmo al AC Milan
TOMORI AL GILA
«Hay que pisar el acelerador porque los próximos partidos serán importantes». Amorim fue claro en rueda de prensa: el AC Milan debe cambiar de marcha porque los próximos 7 partidos en 20 días serán muy duros y ya serán una especie de termómetro para medir las ambiciones en la Serie A y la Europa League.
Adelante con la defensa de cuatro, donde Gila será crucial para sacar adelante dos ideas: una propuesta de juego más directa y vertical y una especie de ‘protección’ para Luka Modric que, cubierto por un defensa más, podrá gestionar con más lucidez la presión rival.
La primera novedad, vislumbrada ya en el entrenamiento conjunto con el Padova, es Tomori reinventado como lateral derecho: el ex del Chelsea podría debutar pronto esta temporada (probablemente ya en Salzburgo el 15 de octubre) en la nueva posición probada durante mucho tiempo en este parón. Al fin y al cabo, ahora hará falta de todos. Pero de absolutamente todos.
TRABAJO ESPECÍFICO CON HUTCHINSON
Unos quince minutos alentadores contra la Lazio antes del fiasco en su primera titularidad en la Europa League ante el Benfica: Hutchinson corre el riesgo de convertirse en una estrella fugaz (otra más, N. del R.) del Milan. Amorim quiere ganar la apuesta del angloestadounidense y ha trabajado mucho con él en estos 20 días.
Hutchinson llegó al Milan precisamente por voluntad del técnico portugués y ahora tendrá otras oportunidades para ser útil a la causa. Tras llevar a cabo un trabajo específico y detallado, Amorim ahora confía más en el ex del Nottingham Forrest. Con la esperanza de que pueda convertirse en una novedad ganadora.
Cissé y Camarda
No los tuvo consigo, porque estaban concentrados con la sub-21, pero Amorim ya tiene en mente un plan para potenciar mejor y con continuidad a Cisse y Camarda. Para el talento ex del Verona puede haber una vía ya vista con Baldini en la Italia sub-21: delantero centro móvil para aprovechar esas capacidades de remate por encima de la media.
En la rueda de prensa, el técnico portugués no dio marcha atrás sobre la cuestión Camarda: "Sobre los nuevos jugadores podéis preguntarle a Cardinale, que está ahí detrás de vosotros (ríe, ndr). Mi único foco son los partidos que tenemos que disputar, muchísimos, así que diciembre no existe para mí ahora mismo. Camarda jugará más. Venimos de una situación en la que teníamos menos partidos que disputar y más tiempo para descansar. Camarda está aprendiendo mucho, pero está preparado. Jugará más minutos respecto a los que ha jugado hasta este momento. No sé qué pasará de aquí a diciembre, solo quiero ganar todos los partidos posibles. Ese es mi foco. También podemos verlo en las experiencias de las selecciones, que rotan mucho, así que es imposible seguir adelante con los mismos 11 en todos los partidos. Lo dije desde el primer día: espero mucho de él y demostrará su valor".
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