«Hay que pisar el acelerador porque los próximos partidos serán importantes». Amorim fue claro en rueda de prensa: el AC Milan debe cambiar de marcha porque los próximos 7 partidos en 20 días serán muy duros y ya serán una especie de termómetro para medir las ambiciones en la Serie A y la Europa League.

Adelante con la defensa de cuatro, donde Gila será crucial para sacar adelante dos ideas: una propuesta de juego más directa y vertical y una especie de ‘protección’ para Luka Modric que, cubierto por un defensa más, podrá gestionar con más lucidez la presión rival.





La primera novedad, vislumbrada ya en el entrenamiento conjunto con el Padova, es Tomori reinventado como lateral derecho: el ex del Chelsea podría debutar pronto esta temporada (probablemente ya en Salzburgo el 15 de octubre) en la nueva posición probada durante mucho tiempo en este parón. Al fin y al cabo, ahora hará falta de todos. Pero de absolutamente todos.