¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
CarvajalGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan: de Carvajal a Guerreiro, también la opción de los agentes libres para sustituir a Saelemaekers

AC Milán
Fichajes
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

El 2026 de Saelemaekers ya se ha terminado y el Milan también podrá valorar un fichaje entre los agentes libres para suplir su ausencia (y la de Estupinan).

De un solo golpe, el Milan ha perdido por un largo periodo a Pervis Estupiñán y Alexis Saelemaekers. Las lesiones sufridas por los dos carrileros del Milan son serias y, en consecuencia, obligarán a Ruben Amorim a cambiar por completo sus ideas técnico-tácticas en una posición que, además, ya había quedado descubierta al final del mercado de verano por la falta de al menos un jugador.


Por eso, sumando el fichaje frustrado en verano a la baja de los dos jugadores de banda de la plantilla, el Milan podría verse obligado a volver a considerar el mercado de los agentes libres, donde todavía hay varios perfiles, incluso de alto nivel, disponibles.


  • QUÉ LES PASÓ

    El de Saelemaekers es el parte médico peor: el AC Milan comunica que, durante el fin de semana, Alexis Saelemaekers fue sometido a nuevas pruebas en el tobillo derecho, el mismo que fue operado en 2024 para tratar una fractura del maléolo medial.Los exámenes especializados han evidenciado que el tobillo, a raíz del reciente traumatismo en el entrenamiento, ha perdido estabilidad en la zona de la anterior intervención quirúrgica.


    No es preocupante, pero sí serio, la lesión sufrida con su selección por Estupinan, de la que se habla de: "molestia de bajo grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. En cualquier caso, será evaluado a su regreso a Milanello".


    Y si para el ecuatoriano el tiempo de baja podría quedar contenido dentro de este mes, para el belga el resultado es mucho más problemático, dado que volverá a pasar por el quirófano con un regreso previsto no antes de principios de 2027.

  • ¿Derecho o izquierdo?

    El KO de Saelemaekers es además doblemente problemático para el Milan y para Amorim, dado que el ex-Roma era a todos los efectos un comodín tanto en la mediapunta como en la banda, y tanto a la derecha como a la izquierda.

    Numéricamente, el carril izquierdo estaría más cubierto con Bartesaghi a disposición, Moreira como comodín y, aunque no a corto plazo, también con el regreso de Estupinan. Por lo tanto, el mayor problema está en la derecha, donde para el 3-4-2-1 solo está disponible Chukwueze (o el comodín Moreira, que sin embargo ha rendido mejor a la izquierda) y solo Gila en un eventual 4-3-2-1.

  • CARVAJAL Y GUERREIRO, LOS MEJORES AGENTES LIBRES

    Durante el verano, al Milan le habían ofrecido al ex del Bayern de Múnich Raphael Guerreiro, que sigue figurando en la lista de jugadores sin equipo. El club milanista dijo que no tanto por las exigencias económicas como por las dudas físicas sobre el jugador de 32 años, propuesto también a la Roma. El portugués es, sin embargo, un zurdo puro y podría servir más como alternativa a Estupinan, desplazando definitivamente a Moreira a la derecha.


    El nombre más caliente, y que también ha sido ofrecido al Milan en estos días de parón, es en cambio el del ex capitán del Real Madrid y excompañero de equipo de Modric, Daniel Carvajal. A sus 34 años, tiene pedigrí internacional al haberlo ganado todo con la camiseta del Real Madrid, pero se adaptaría más como lateral puro en una defensa de cuatro que como carrilero por delante de una línea de tres.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ALTERNATIVA DE BAJO COSTE

    ¿Y las alternativas? Entre los fichajes más «low cost» están el gran ex Fode Ballo Touré y el ex del Málaga Dani Rodríguez para el carril izquierdo.

    En la derecha, en cambio, no faltan opciones como Pol Lirola, ex del Verona, Fiorentina y Sassuolo, o el portugués, ex del Porto y del Leicester, Ricardo Pereira

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milán crest
AC Milán
MIL