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cm grafica kim bayern 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan, ¿cuánto cuesta Kim? La petición del Bayern de Múnich, la competencia inglesa y el salario

AC Milán
Bayern Múnich
Tottenham
Aston Villa
M. Kim

En enero, el Milan le regalará un defensa a Amorim. El coreano ex del Napoli está en lo más alto de la lista.

Ruben Amorim sigue teniendo las ideas clarísimas para su AC Milan. El entrenador portugués, que ya ha vuelto al trabajo de cara al regreso a los terrenos de juego tras el largo parón de selecciones, está estudiando la manera de adaptar sus ideas al material humano que tiene a su disposición, pero de cara al próximo mercado de enero seguirá con su petición a Cardinale de incorporaciones que potencien su 3-4-2-1.


En esta línea, se necesita con urgencia un refuerzo más de experiencia, dotado de capacidad de marcaje y velocidad para correr hacia atrás, para incorporarlo a la zaga junto a Gila y Pavlovic. Son muchos los nombres que están siendo seguidos, pero ojo a las oportunidades de mercado, como podría ser la que lleva al ex del Napoli Kim Min-Jae.


  • En el Bayern es suplente

    Para Vincent Kompany, el central de la clase de 1999 está considerado hoy una simple reserva. El club y los agentes del jugador, que sigue terminando contrato dentro de dos años, el 30 de junio de 2028, se sentarán pronto alrededor de una mesa para discutir el malestar del jugador, pero con la clara certeza de que hoy, para el técnico belga, los planes sobre el campo no cambiarán.

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  • El Bayern pide 25 millones, problema salarial

    Y entonces, en enero la vía de una salida podría volver a cobrar actualidad, pero no por cualquier cifra, dado que el mercado invernal sigue siendo complicado para todos y por la posterior necesidad para el Bayern, llegado el caso, de encontrar un sustituto.


    Por Kim Min-Jae, el Bayern no hará grandes descuentos, pero es normal que su valoración, informa el Corriere dello Sport, no esté fuera de mercado dado el papel que ocupa en la plantilla. Por el surcoreano, la petición es de unos 25 millones de euros, pero la parte más complicada será compensar el rico salario de 7 millones de euros por temporada que actualmente percibe en Baviera.

  • LA COMPETENCIA INGLESA

    Y, en este sentido, pese al interés del Milan, el mayor problema para el AC Milan será el de la competencia, fuerte, que llegará desde los clubes de la Premier League. En la carrera por el ex-Napoli ya están el Aston Villa, en busca del sustituto ideal del ya vendido en verano Konsa, y sobre todo el Tottenham de Roberto De Zerbi, que, para salir de la profunda crisis, ya está pensando en la próxima campaña de refuerzos para encontrar soluciones.

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