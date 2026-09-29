Milan, ¿cuánto cuesta Kim? La petición del Bayern de Múnich, la competencia inglesa y el salario

Ruben Amorim sigue teniendo las ideas clarísimas para su AC Milan. El entrenador portugués, que ya ha vuelto al trabajo de cara al regreso a los terrenos de juego tras el largo parón de selecciones, está estudiando la manera de adaptar sus ideas al material humano que tiene a su disposición, pero de cara al próximo mercado de enero seguirá con su petición a Cardinale de incorporaciones que potencien su 3-4-2-1.





En esta línea, se necesita con urgencia un refuerzo más de experiencia, dotado de capacidad de marcaje y velocidad para correr hacia atrás, para incorporarlo a la zaga junto a Gila y Pavlovic. Son muchos los nombres que están siendo seguidos, pero ojo a las oportunidades de mercado, como podría ser la que lleva al ex del Napoli Kim Min-Jae.



