En la idea de Amorim, Rabiot puede jugar en el centro del campo o como mediapunta por detrás del delantero. El portugués está futbolísticamente enamorado del francés, como confesó en la víspera del partido contra el Venezia: "No lo conocía antes de llegar aquí. Rabiot es un jugador crucial para nosotros. Lo adoro. Queremos que se quede y, si es posible, también queremos renovarle el contrato. Él lo sabe: tiene ganas de aprender, pese a su edad. En los entrenamientos ayuda a los jóvenes, como Diawara. Todavía está lejos de su condición ideal, pero ya nos ha echado una gran mano".



