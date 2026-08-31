Ideas claras de cara al futuro. El Milan quiere seguir con Adrien Rabiot y está trabajando para renovarle el contrato. Por el momento no hay reuniones oficiales previstas, pero la voluntad es clara: el francés está considerado un pilar del proyecto de Ruben Amorim, del presente y del futuro. Según escribe hoy Milannews, ha habido encuentros preliminares con mamá Veronique para empezar a discutir los términos de un posible acuerdo. Al término del mercado será Gerry Cardinale en persona quien se ocupe de la negociación, para el Milan la renovación del excentrocampista de Juventus y Paris Saint-Germain es prioritaria.
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Milan, contactos para la renovación del contrato de Adrien Rabiot: Gerry Cardinale se ocupa en primera persona
Palabras de miel de Amorim
En la idea de Amorim, Rabiot puede jugar en el centro del campo o como mediapunta por detrás del delantero. El portugués está futbolísticamente enamorado del francés, como confesó en la víspera del partido contra el Venezia: "No lo conocía antes de llegar aquí. Rabiot es un jugador crucial para nosotros. Lo adoro. Queremos que se quede y, si es posible, también queremos renovarle el contrato. Él lo sabe: tiene ganas de aprender, pese a su edad. En los entrenamientos ayuda a los jóvenes, como Diawara. Todavía está lejos de su condición ideal, pero ya nos ha echado una gran mano".
CUÁNTO GANA RABIOT
Rabiot aterrizó en el Milan el pasado verano procedente del Marsella por unos 10 millones de euros, bonus incluidos. El centrocampista nacido en 1995, muy deseado por el exentrenador del AC Milan Massimiliano Allegri, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2028 a 5 millones netos por temporada.
EL BALANCE DEL AC MILAN
Rabiot ha jugado 34 partidos en total con el Milan, con 7 goles y 6 asistencias. En esta temporada ha entrado desde el banquillo tanto contra el Torino como contra el Venezia, marcando un gol y dando una asistencia en el partido inaugural en el Olímpico Grande Torino.
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