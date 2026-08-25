Sonrisas y canciones desde Milanello. Pese al descarte del Milan, que los ha dejado fuera de la plantilla, Gimenez y Fofana han publicado unas fotos en sus stories de Instagram en las que se les ve sonrientes y en grupo al término de la sesión de entrenamiento. El delantero mexicano se ha recuperado por completo de la lesión de tobillo sufrida contra Inglaterra en los octavos del Mundial y ahora se siente listo para volver a empezar. Con una camiseta distinta a la del Milan.
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Milan, contactos continuos con el Oporto: qué falta para cerrar la operación Giménez tras el acuerdo total con el jugador
OPTIMISMO
Gimenez ha vuelto a sonreír porque, sin duda, se ha sentido halagado y feliz por las sensaciones que le ha transmitido el Oporto en los últimos días. Tras un periodo complicado y sin ni siquiera la sombra de un gol, el club portugués ha sido una inyección de confianza. El optimismo por el buen desenlace de la negociación con el Milan es muy alto tanto en el jugador como en los campeones de Portugal.
Contactos continuos
La Lazio ha cerrado la negociación con el Sassuolo por Pinamonti por una cifra cercana a los 12 millones de euros y, de hecho, sale de la carrera por Santiago Gimenez. El Oporto, a día de hoy, se encuentra con el camino despejado para llegar al ex del Feyenoord y por este motivo ha retomado los contactos con el Milan después de que la primera oferta (cesión con opción de compra por 15 millones de euros) fuera considerada inadecuada.
QUÉ FALTA
En las próximas horas, Porto y Milan volverán a dialogar con el objetivo común de llegar a un entendimiento, incluso a medio camino entre oferta y demanda. Lo que falta es el acuerdo tanto sobre las condiciones que puedan llevar a la obligación de compra como sobre la cifra final del traspaso. No son precisamente detalles, sino casi toda la base de la negociación. Por su parte, Gimenez está presionando para ir al Porto, con el que tiene un acuerdo por una temporada a 2,5 millones más bonus.
La sensación es que el acuerdo definitivo puede llegar por 20 millones para la opción de compra.
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