Golpe complicado por estatus, ya que es el capitán del City, y por costes, dado que el precio ronda los 60/65 millones de euros y el salario los 8 millones de euros netos, pero no imposible con la dirección de Mendes, que lleva las riendas del mercado del Milan, tras la doble llegada de Ramos y Moreira, de su agencia. Ahora Cardinale ha encargado al agente encontrar al nuevo líder defensivo del Milan, tema principal de la larga reunión celebrada ayer.