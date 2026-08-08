Milan, contactos con el Mainz por Odogu: fórmula y detalles

En la última temporada, Odogu jugó poco y aprendió mucho: solo dos apariciones, para un puñado de minutos, entre la Serie A y la Copa Italia. El crecimiento del chico es evidente, trabajar al lado de campeones como Modric y Rabiot ayuda, pero el nivel actual todavía no es suficiente para tener espacio en el Milan y el club quiere proteger y poner en valor la inversión realizada hace doce meses con su compra al Wolfburg por 7 millones más 3 en bonus. La decisión tomada con su agente es la de ir a jugar una temporada cedido para crecer y acumular experiencia.