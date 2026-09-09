Entre los casos no resueltos por Cardinale y su equipo de mercado está el del centrocampista francés Bondo, que ha regresado al AC Milan tras su experiencia en el Cremonese en préstamo seco. El jugador, nacido en 2003, se está entrenando por su cuenta, con el permiso del AC Milan, desde el lunes 13 de julio, es decir, desde la fecha de inicio de la pretemporada. Amorim había decidido, de acuerdo con el club, no incluirlo en la lista de convocados del Primer Equipo.
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Milan, contactos con el entorno de Bondo: el centrocampista francés no encontró acomodo en el mercado de verano
Entre la valoración y las dificultades en el mercado
Bondo fue fichado por el Milan en enero de 2025 por unos 10 millones de euros más 2 en bonus. Una operación nacida de una idea de Moncada y cerrada por Fulrani con Galliani, entonces consejero delegado del Milan. Un año y medio después, el francés se ha convertido casi en un ‘peso’ para el club, que había decidido ponerlo en el mercado el pasado verano con una valoración de unos 8 millones de euros. Demasiados para un chico que venía de una experiencia complicada en la Cremonese, donde jugó poco también a causa de algunos problemas físicos. Warren rechazó las propuestas de los dos clubes turcos, Corum y Erzurumspor FK en Turquía, y también la de los estadounidenses del San Jose Earthquakes, porque esperaba una llamada de campeonatos europeos de primer nivel. Una llamada que, a la hora de la verdad, nunca llegó.
Se decide la reincorporación a la plantilla
Desde hace unos cuatro días, el entorno del jugador francés está tratando de mediar con el Milan para que pueda volver a la plantilla. Recordamos que Bondo tiene un contrato en vigor de 1,5 millones de euros netos por temporada hasta 2029. Según ha podido saber nuestra redacción, en las próximas horas el Milan comunicará la decisión definitiva.
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