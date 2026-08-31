La idea del AC Milan sobre Endrick nace de una constatación: el Real Madrid tiene una batería de atacantes sensacional, pero al mismo tiempo muy amplia. De Diomande a Vinicius, pasando por Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe y Espi: muchas flechas en el carcaj de Mourinho. El ex Lyon corre el riesgo de tener poco, poquísimo espacio, pero este tipo de escenario no parece preocupar ni al chico ni mucho menos al Real Madrid.





El mensaje que ha llegado al AC Milan y a los otros pretendientes ha sido este: "Endrick no se va al menos hasta la próxima ventana de mercado invernal". El joven delantero brasileño quiere jugar la Champions League con la camiseta del Real Madrid con la convicción de poder hacerse un espacio importante.