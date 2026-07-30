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Milan, contacto con los agentes de Maza: el mediapunta del Bayer Leverkusen gusta a Amorim y Gardiner

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El internacional argelino Maza está en el radar del Milan desde que vestía la camiseta del Hertha Berlín

Operación fantasía. El AC Milan quiere añadir calidad a una mediapunta en la que aparecen un talento en pleno despegue como Alphadio Cissé y dos figuras como Christian Pulisic y Christopher Nkunku. En el juego de las parejas hace falta otro mediapunta, un 10 puro.


Después de ver cómo se esfumaba el objetivo Karetsas ( que se fue al Borussia Dortmund), Almstadt está valorando varios perfiles con las señalizaciones de Gardiner y el visto bueno de Amorim. Entre Soulè y Nwaneri también aparece un viejo objeto de deseo de la directiva del AC Milan: Ibrahim Maza, internacional argelino que cumplirá 21 años en noviembre.


El pasado verano, el Diavolo había negociado durante mucho tiempo con el Hertha Berlín por el talento norteafricano, pero al final se lo llevó el Bayer Leverkusen con una inversión de unos 12 millones de euros más bonus.

  • Gusta mucho al AC Milan

    Maza es un jugador que gusta mucho al Milan porque tiene calidad, sabe leer antes que los demás el desarrollo de la jugada, tiene una inteligencia táctica fuera de lo común y muy buenos tiempos de llegada al área. Amorim ha aprobado este tipo de perfil también porque hablamos de un chico todavía muy joven y con amplios márgenes de mejora. Su primera temporada en el Bayer Leverkusen fue más allá de cualquier expectativa: Maza jugó mucho (44 partidos, ndr) y contribuyó de manera significativa en fase ofensiva con 5 goles y 6 asistencias.

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  • CONTACTO CON LOS AGENTES

    Casa Milan es un ir y venir de agentes e intermediarios en las últimas horas. Almstadt, en las últimas horas, ha mantenido una larga conversación con un representante de Stellar precisamente sobre Maza (el mismo que está llevando adelante el asunto de Leao con el Fenerbahce) para entender si hay margen para abrir una negociación con el Bayer Leverkusen.

  • COSTES ALTOS

    Para el nuevo técnico del Bayer Leverkusen, Carlos Martinez Novel,l Maza es un jugador importante por el que pretende apostar la próxima temporada. El Milan ha entendido que, en el caso del argelino, los costes del traspaso serían altos: se habla de una valoración superior a los 40 millones de euros. En los próximos días, las partes volverán a hablar para entender si hay margen para tratar de avanzar en una posible negociación.

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