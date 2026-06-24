Hay dos certezas: el Milan busca un ‘9’ de nivel y Núñez quiere dejar el Al-Hilal. ¿Basta para cerrar el trato? No, aún hay obstáculos importantes. El uruguayo dejó Liverpool tras una oferta millonaria: 400 000 libras semanales. El Milan ya lo buscó el año pasado, pero no pudo competir con el club árabe. Ahora, el jugador estaría dispuesto a dar un paso atrás.
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Milán considera a Núñez: el jugador quiere dejar el Al-Hilal y regresar a Europa, pero su salario es un obstáculo
QUIERE VOLVER A EUROPA
El agente principal de Darwin Núñez es el abogado italiano Tommaso Inzaghi, mano derecha del conocido representante Federico Pastorello. Para la gestión internacional y las salidas, el jugador también confía en la agencia familiar y, a veces, en intermediarios como Fali Ramadani para negociar traspasos en Europa. El uruguayo quiere regresar a Europa: tras un inicio prometedor con 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos, la llegada de Karim Benzema al Al-Hilal lo relegó al banquillo.
NUDO DE ENGAÑE
La opción Núñez vuelve a estar sobre la mesa para el Milan; Darwin se ha presentado como una oportunidad para el club rossonero. No hay ninguna negociación en marcha, pero el interés mutuo existe, tal y como informa Milanvibes.it. El principal escollo son los altos costes: el traspaso y un salario de casi 20 millones netos por temporada. La única opción viable sería una cesión en la que el Milan y el Al-Hilal se repartieran el sueldo a partes iguales.