Tras fichar a Ruben Amorim como entrenador, el Milan quiere cerrar rápido el director deportivo. La opción principal es Markus Krösche (1980), con quien hay acuerdo verbal. Según Matteo Moretto, ambos ya preparan la documentación, pero para cerrar el fichaje hace falta un acuerdo con el Eintracht de Fráncfort. Mathias Beck, presidente del consejo de supervisión del club alemán, lo niega: «Ningún responsable del AC Milan se ha puesto en contacto con nosotros sobre Markus Krösche. Tras hablar con él, no tenemos indicios de que quiera marcharse antes de 2028».
Traducido por
Milán confía en Markus Krösche: ¿cuánto pagará de indemnización al Eintracht de Fráncfort?
¿A CUÁNTO ASCENDERÁ LA INDEMNIZACIÓN AL EINTRACHT?
El Eintracht está molesto por los rumores, pero sabe que Krosche, quien llegó a Fráncfort en junio de 2021 tras dos temporadas en el Leipzig, quiere marcharse en busca de un nuevo reto en un club ambicioso y prestigioso. El Milan está dispuesto a pagar una indemnización de menos de 7 millones de euros para ficharlo. Todo se reducirá a una cuestión de dinero: el Milan ya lo ha elegido y el jugador ha dado el sí.
LOS GOLPES DE KROSCHE
Tras ser segundo entrenador en el Paderborn y el Bayer Leverkusen, Krosche inició su etapa como director técnico en la 2017/2018, volvió al Paderborn y luego pasó al Leipzig y al Eintracht de Fráncfort.
Su palmarés incluye una Europa League, dos clasificaciones a la Champions y varias finales de copa, también como responsable técnico del Leipzig. En el mercado de fichajes sobresalen los traspasos de Gvardiol (comprado por 36 millones y vendido por 90), Dani Olmo y Christopher Nkunku, así como, en Fráncfort: los fichajes de Pacho, Ekitike, Kolo Muani y Marmoush han reportado al club alemán unos 305 millones de euros.