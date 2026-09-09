Milan, comunicación sorpresa del Sevilla sobre la parte del salario abonada a Fofana

Fofana, que compareció hoy en rueda de prensa, se presentó así: "La adaptación ha sido excelente. Estamos en un gran equipo, con grandes compañeros que nos han recibido calurosamente. Nos hemos adaptado, ya hemos jugado algunos minutos y tenemos la confianza del cuerpo técnico. Todo se cerró en los últimos minutos del mercado, pero cuando el Sevilla contactó conmigo, me convencí de inmediato para convertirme en jugador de este club. Pongo en primer lugar a quien me quiere, di mi palabra y en pocas horas el acuerdo quedó cerrado. Se habló de un posible traspaso mío a varios equipos, pero después de la situación con el Lyon tuve la oportunidad de venir al Sevilla y estoy muy feliz por ello. En ese momento no podría haber soñado con nada mejor, fue perfecto. Estoy en una de las mejores zonas de Europa para vivir, el presidente es muy accesible, y no es así en todos los clubes. Todos están implicados en la vida del club. Esto será positivo para nuestro rendimiento en el campo. Tenemos que hacer de este estadio una fortaleza, para poder sumar siempre puntos en casa y tener siempre aficionados deseosos de ver a su equipo. Debemos ser competitivos en cada partido. Puedo aportar calidad física; mi punto fuerte es la capacidad de adaptarme muy bien a mis compañeros de equipo. Soy un centrocampista híbrido; puedo jugar tanto más retrasado como más adelantado, pero me adapto al estilo de juego de cada jugador".