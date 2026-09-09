Youssouf Fofana ha vivido, con toda probabilidad, el verano más extraño de su carrera como futbolista. El centrocampista francés ha pasado de ser uno de los jugadores más utilizados en sus dos primeros años en el Milan a convertirse en un descarte. Ruben Amorim lo ha excluido del grupo del primer equipo y durante casi tres semanas se ha entrenado al margen junto a los otros apartados Tomori, Odogu y Nkunku.
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Milan, comunicación sorpresa del Sevilla sobre la parte del salario abonada a Fofana
ÚLTIMO DÍA
Un verano en el mercado, el título ideal para Fofana. En primer lugar se habían interesado los clubes de la Premier League Crystal Palace y Nottingham Forrest; después fue el turno de Juventus y Galatasaray antes del acuerdo alcanzado en los últimos 2 días de mercado con el Lyon. Más concretamente, a la hora del almuerzo del último día, cuando el club francés parecía haber resuelto el problema del salario gracias al traspaso, luego frustrado, de Tagliafico al Atlético de Madrid. Todo por rehacer, faltan pocas horas para el cierre y el Milan no sabe qué hacer: llama al Sevilla y la operación se cierra rápidamente.
LOS DETALLES DEL ACUERDO
El Milan ha cedido a Fofana al Sevilla en una cesión gratuita pero seca, sin opciones de compra ya fijadas. Una operación relámpago que ha servido sobre todo al Sevilla, que debía fichar a un centrocampista de manera casi desesperada. Pero el detalle surgido ayer desde España encuentra cada vez más confirmaciones: el club andaluz pagará solo el 8% del salario, el resto correrá a cargo del Milan. Recordemos que la ficha de Fofana con el Milan es de 5,5 millones de euros brutos.
Las palabras en rueda de prensa
Fofana, que compareció hoy en rueda de prensa, se presentó así: "La adaptación ha sido excelente. Estamos en un gran equipo, con grandes compañeros que nos han recibido calurosamente. Nos hemos adaptado, ya hemos jugado algunos minutos y tenemos la confianza del cuerpo técnico. Todo se cerró en los últimos minutos del mercado, pero cuando el Sevilla contactó conmigo, me convencí de inmediato para convertirme en jugador de este club. Pongo en primer lugar a quien me quiere, di mi palabra y en pocas horas el acuerdo quedó cerrado. Se habló de un posible traspaso mío a varios equipos, pero después de la situación con el Lyon tuve la oportunidad de venir al Sevilla y estoy muy feliz por ello. En ese momento no podría haber soñado con nada mejor, fue perfecto. Estoy en una de las mejores zonas de Europa para vivir, el presidente es muy accesible, y no es así en todos los clubes. Todos están implicados en la vida del club. Esto será positivo para nuestro rendimiento en el campo. Tenemos que hacer de este estadio una fortaleza, para poder sumar siempre puntos en casa y tener siempre aficionados deseosos de ver a su equipo. Debemos ser competitivos en cada partido. Puedo aportar calidad física; mi punto fuerte es la capacidad de adaptarme muy bien a mis compañeros de equipo. Soy un centrocampista híbrido; puedo jugar tanto más retrasado como más adelantado, pero me adapto al estilo de juego de cada jugador".
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