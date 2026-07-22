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Comotto Milan prima magliaGetty Images

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Milán, Comotto firma hoy: renovación hasta 2031, se rechaza una oferta de la Juventus

AC Milán

Milán asegura a Comotto: firma hasta 2031.

El Milan no quiere repetir los errores del pasado. Quiere evitar casos como el de Liberali, en los que jóvenestalentos semarchan gratis o por poco dinero. Por eso, el club rossonero considera a Christian Comotto uno de sus jóvenes más valiosos y ya trabaja para asegurárselo de cara al futuro.

  • RENOVACIÓN CONTRA LA JUVE

    Comotto y sus agentes firmarán hoy en la sede del Milan un contrato hasta 2031. Así el club responde a la Juventus, que había ofrecido fichar al jugador de 2008.

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