El Milan no quiere repetir los errores del pasado. Quiere evitar casos como el de Liberali, en los que jóvenestalentos semarchan gratis o por poco dinero. Por eso, el club rossonero considera a Christian Comotto uno de sus jóvenes más valiosos y ya trabaja para asegurárselo de cara al futuro.
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Milán, Comotto firma hoy: renovación hasta 2031, se rechaza una oferta de la Juventus
RENOVACIÓN CONTRA LA JUVE
Comotto y sus agentes firmarán hoy en la sede del Milan un contrato hasta 2031. Así el club responde a la Juventus, que había ofrecido fichar al jugador de 2008.
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