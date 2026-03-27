La posibilidad de que Comotto, a partir del próximo verano, se incorpore de forma permanente a Milanello para la temporada 2026/27 es una opción real que el club está valorando con detenimiento. Una decisión que pondría de manifiesto la voluntad de apostar por jóvenes promesas formadas en el propio sistema rossonero.





Para Comotto, se trataría de un paso fundamental en su proceso de crecimiento, con la oportunidad de enfrentarse día a día a un entorno de alto nivel y de medirse con los cambios que implica una liga de la Serie A. Mucho dependerá de las valoraciones finales que se realicen en los próximos meses, pero el rumbo podría estar realmente trazado: Comotto ya no cedido, sino directamente con Allegri en el Milan como sexta opción.