Goal.com
En directo
Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

Traducido por

Milán, ¿cómo mejorar la mejor defensa de Europa? Gila, una oportunidad concreta, todos los nombres en la lista

Las soluciones para el verano para el paquete atrasado de la formación rossonera, ahora la mejor de toda Europa.

Un triunfo en el derbi, una diferencia reducida a siete puntos y un final de campeonato que aún puede deparar satisfacciones al Milan de Massimiliano Allegri.

Así sale, con la moral por las nubes, la formación rossonera, que aún quiere creer en la posibilidad —aunque sea compleja y solo se haya logrado en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia de la Serie A— de poder remontar al Inter y jugar todas sus cartas en la lucha por el Scudetto.

El sprint final de esta temporada nos dará todas las respuestas que buscamos, pero, mientras tanto, en las oficinas de Via Aldo Rossi ya se está empezando a planificar el futuro de la plantilla milanesa, con especial atención a la defensa que, al menos numéricamente hablando, necesita un refuerzo importante de cara a la próxima temporada.

  • POCOS DEFENSORES DISPONIBLES

    Numéricamente hablando, decíamos. En términos de hombres y elementos disponibles, en el estado actual de las cosas, el técnico Allegri solo puede contar con los tres que jugaron como titulares en el derbi contra los nerazzurri: De Winter, Tomori y Pavlovic.

    De hecho, Matteo Gabbia se está recuperando de la operación de hernia inguinal a la que se sometió hace unos días y estará fuera de juego al menos hasta el partido siguiente al parón por los partidos internacionales.

    Por su parte, Odogu solo ha disputado 15 minutos entre el Verona en la liga (4) y el Lecce en la Copa de Italia (11). Su corta edad requiere un proceso de crecimiento preciso y, con toda probabilidad, rara vez será utilizado en esta recta final, para luego ser cedido en la próxima temporada.

    • Anuncios

  • LA MEJOR DEFENSA DE EUROPA

    Pero aunque el recuento de hombres es fácil de hacer, Allegri ha sabido imprimir su sello y su visión en la defensa: la cifra a destacar es la mayor diferencia con respecto a la última temporada bajo las órdenes de Paulo Fonseca primero y Sergio Conceicao después, ya que el Milan es, a día de hoy, la mejor defensa de Europa.

    Gracias a las últimas porterías a cero de Maignan contra el Cremonese y el Inter, los rossoneri se han quedado en 20 goles encajados en 28 partidos de liga, convirtiéndose en la mejor defensa de toda la Serie A, superando en la clasificación tanto al Roma como al Como, con 21. Pero la cifra no solo se refiere al campeonato italiano, ya que el Milan es la defensa menos batida de las cinco principales ligas europeas.

    A continuación, la clasificación.

    • Milan: 20
    • Lens: 21
    • Arsenal: 22
    • Real Madrid: 23
    • Bayern Múnich: 24

  • ¿CÓMO MEJORAR? HAY GILA

    En realidad, no es una estadística sorprendente, ya que Allegri siempre ha basado sus victorias en una defensa compacta y equilibrada: solidez, atención y percepción del peligro son los aspectos clave de las defensas «allegrianas».

    Sin embargo, el propio técnico de Livorno esperaba un refuerzo en el mercado de fichajes de enero para su zaga, y el próximo verano podría ser el momento adecuado para regalar un nuevo defensa central a este Milan.

    Para mejorar una defensa que ya es de las mejores de Europa, en las oficinas de Via Aldo Rossi se sigue pensando en Mario Gila, cuyo contrato con el Lazio expira en 2027. El central biancoceleste sigue encabezando la lista de deseos del director deportivo Igli Tare: actualmente, no hay indicios de una posible renovación con los capitalinos y los rossoneri pueden aprovechar esta situación con una oferta que se entregará a Lotito durante la próxima sesión del mercado de verano.

    La posibilidad de perder al jugador a coste cero es un factor a tener en cuenta y, por el precio adecuado, el presidente de los biancocelesti podría plantearse su venta: la cifra adecuada podría rondar los 15/20 millones de euros, teniendo en cuenta que el Real Madrid aún posee el 50 % de los derechos de reventa del defensa español nacido en 2000.

  • OTROS OBJETIVOS

    Gila, por lo tanto, es un nombre que pone de acuerdo a toda la directiva y al cuerpo técnico rossonero, pero no es el único perfil sondeado y seguido por el Milan.

    Persiste la candidatura de Gatti, de la Juventus (que lo valora en unos 25 millones de euros), así como la de Dragusin, del Tottenham, Aké, del Manchester City, y Gómez, del Liverpool.

    Jugadores diferentes, experiencias diferentes, características diferentes, pero todos unidos por su presencia en la lista rossonera para la defensa a partir de junio. Una defensa que ahora es la mejor de Europa, pero que necesita, en el futuro, refuerzos importantes para seguir rindiendo tan bien en Italia y volver a ser competitiva en Europa, en caso de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0