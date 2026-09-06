Al final, el empate es el resultado más justo: la Juventus no merecía perder ante un Milan que generó juego (51 % de posesión de balón), pero remató hacia la portería de Vicario solo 3 veces (frente a las 14 de la Juventus) y solo una entre los tres palos. En el Allianz Stadium saltaron al campo dos equipos todavía incompletos, mejorables y con algunas carencias evidentes a nivel de plantilla. La Vecchia Signora está un pasito por delante porque lleva más tiempo trabajando con Spalletti, mientras que Amorim apenas está al inicio del camino.
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Milan: Cissé ya es mejor que Saelemaekers y Loftus-Cheek; Amorim lo necesita a él y al regreso de Pulisic
Saelemaekers y Rabiot, decepcionantes
Pasar de un estilo de juego más conservador, como el de Allegri, a uno más propositivo, como el de Amorim, requiere tiempo y pasos graduales. Step by step, dirían los ingleses. El Milan intentó llevar el peso del partido también en el Allianz Stadium, pero sufrió la mayor intensidad de la Juventus, además del molesto trabajo entre líneas de Nico González. En la valoración global entra la actuación completa de De Winter, el carisma y la tenacidad de Gila y las paradas de un Maignan en plena forma. Lo que faltó fue calidad en los últimos 25 metros: para Rabiot se trató solo de una mala noche, mientras que las mayores dudas recaen sobre Saelemaekers, a quien Amorim está reinventando en el papel de mediapunta. En una parte tan importante del engranaje para desarrollar el juego que Amorim tiene en mente hacen falta características diferentes.
Hacen falta Cissé y Pulisic
La emoción que genera verle jugar es un sentimiento que Amorim, como líder del vestuario, debe salvaguardar teniendo en cuenta los riesgos de su jovencísima edad. Pero pasan los partidos y la convicción crece: Cisse es un jugador preparado, directo, eficaz. Dos goles, uno más bonito que el otro, en sus tres primeras apariciones. Señales inequívocas de que el ex del Catanzaro está lanzando al mundo Milan y al fútbol italiano. Esas características, en los movimientos para meterse hacia dentro y en encontrar la portería con facilidad, que ya lo convierten en una pieza central en el 3-4-2-1 de Amorim.
En pareja o como alternativa a Cisse, el Milan necesita a Pulisic. Al verdadero de la primera parte de la pasada temporada. Falta alguien que sea capaz de atacar la portería, el mediapunta que rompa la línea defensiva rival. Y que marque goles, que siempre son importantes cuando también sube el nivel de los adversarios. El estadounidense todavía llega con retraso de forma, pero es previsible que esta semana aumente las revoluciones para postularse a un puesto de titular contra la Lazio.
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