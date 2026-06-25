Milán: Cissè se entrena en Abruzzo para estar listo con Amorim; lo que se sabe de su futuro

El Milan intentó fichar a Cisse en 2023 y 2024, pero el Verona pedía mucho por un jugador que, aunque había brillado en la Primavera, no tenía experiencia en la máxima categoría. Tras su gran inicio de temporada, el Milan aprovechó la relación de Furlani con el agente Busardò y superó al PSV, que ya estaba a punto de ficharlo. El acuerdo con el Verona rondó los 10 millones de euros en variables.





El nuevo rossonero, fichado del Verona en el último día de mercado y cedido al Catanzaro hasta final de temporada, se lesionó en el partido que se ganó unos días después contra la Reggiana. Este es el comunicado del club sobre la intervención quirúrgica realizada en Finlandia:





Alphadjo Cissé se ha sometido a una intervención quirúrgica en Finlandia para reparar la rotura del tendón de los aductores del muslo derecho.

La intervención, realizada por el especialista internacional Lasse Lempainen junto al médico del Milan Lorenzo Raffo, ha sido un éxito.

El tiempo de recuperación estimado es de cuatro meses, por lo que la temporada ha terminado para el jugador.

La rehabilitación la dirigirá el cuerpo médico del Milan junto al U.S. Catanzaro, que seguirán todas las fases hasta su regreso a la competición.