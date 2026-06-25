Milán: Cissè se entrena en Abruzzo para estar listo con Amorim; lo que se sabe de su futuro

Alphadjo Cissé (apellido llano, con acento en la «i») Llegó a Catanzaro el verano pasado cedido por el Hellas Verona. Su llegada pasó desapercibida por los fichajes anteriores de Liberali y Rémi Oudin.
Nacido en 2006 en Treviso, de origen guineano y habitual de la sub-21 italiana, Cissé se desempeñó primero como mediapunta izquierdo en un 3-4-2-1, su demarcación natural. Sin embargo, por equilibrio táctico, Aquilani añadió un centrocampista y retiró al mediapunta. Desde entonces, Cissé se quedó como único creador detrás de Iemmello y mostró un repertorio deslumbrante: arrancadas con balón, regates, asistencias y goles.