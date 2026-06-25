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Milán: Cissè se entrena en Abruzzo para estar listo con Amorim; lo que se sabe de su futuro

AC Milán
Fichajes

Alphadjo Cissé (apellido llano, con acento en la «i») Llegó a Catanzaro el verano pasado cedido por el Hellas Verona. Su llegada pasó desapercibida por los fichajes anteriores de Liberali y Rémi Oudin.


Nacido en 2006 en Treviso, de origen guineano y habitual de la sub-21 italiana, Cissé se desempeñó primero como mediapunta izquierdo en un 3-4-2-1, su demarcación natural. Sin embargo, por equilibrio táctico, Aquilani añadió un centrocampista y retiró al mediapunta. Desde entonces, Cissé se quedó como único creador detrás de Iemmello y mostró un repertorio deslumbrante: arrancadas con balón, regates, asistencias y goles.



  • IMPACTO DEVASTADOR

    Cuando se agacha para recibir el balón de espaldas al arco, presionarlo es inútil: con sus controles precisos y un giro de cadera rápido se da la vuelta al instante y deja un metro de distancia con sus rivales. El Catanzaro se convierte en el equipo más seguido de Italia por ojeadores extranjeros y nacionales; todos están pendientes de este talento capaz de marcar seis goles, a cuál más bonito, gracias también a la acertada intuición del director deportivo Polito y del entrenador Aquilani.

    • Anuncios

  • PARADA Y OPERACIÓN

    El Milan intentó fichar a Cisse en 2023 y 2024, pero el Verona pedía mucho por un jugador que, aunque había brillado en la Primavera, no tenía experiencia en la máxima categoría. Tras su gran inicio de temporada, el Milan aprovechó la relación de Furlani con el agente Busardò y superó al PSV, que ya estaba a punto de ficharlo. El acuerdo con el Verona rondó los 10 millones de euros en variables.


    El nuevo rossonero, fichado del Verona en el último día de mercado y cedido al Catanzaro hasta final de temporada, se lesionó en el partido que se ganó unos días después contra la Reggiana. Este es el comunicado del club sobre la intervención quirúrgica realizada en Finlandia:


    Alphadjo Cissé se ha sometido a una intervención quirúrgica en Finlandia para reparar la rotura del tendón de los aductores del muslo derecho.

    La intervención, realizada por el especialista internacional Lasse Lempainen junto al médico del Milan Lorenzo Raffo, ha sido un éxito.

    El tiempo de recuperación estimado es de cuatro meses, por lo que la temporada ha terminado para el jugador.

    La rehabilitación la dirigirá el cuerpo médico del Milan junto al U.S. Catanzaro, que seguirán todas las fases hasta su regreso a la competición.

  • ESTADO: BUENO

    En estos meses, el equipo médico del Milan ha recibido informes constantes desde Catanzaro, lo que ha permitido mantener una comunicación muy eficaz sobre Cisse. El plan de recuperación avanza sin contratiempos; la jugadora de la selección italiana trabaja duro para recuperar la forma cuanto antes. El objetivo es estar lista para el inicio de la concentración de verano del Milan, prevista para la segunda quincena de julio.

  • ENTRENAMIENTOS EN MONTESILVANO

    Según calciomercato.com, Cissè se entrena en el centro deportivo Vestina Zampacorta de Montesilvano (Pescara). Trabaja duro para llegar listo el 12 de julio, cuando se sumará a Milanello con el primer equipo del Milan, dispuesto a mostrar todo su talento.