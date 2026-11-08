Una agradable costumbre. Cisse es un mediapunta que marca goles como un delantero de verdad, consumado. Alpha tiene esa capacidad innata y extraordinaria de estar siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y prácticamente nunca falla cuando se encuentra en esa zona del campo en la que hay que ser decisivo. Contra el Genoa fue astuto al aprovechar el movimiento de un generoso y altruista Ramos, que le abrió el espacio para castigar a Bijlow y a un excelente Genoa.
Milan, Cisse iguala a Shevchenko: cada vez más presente en la historia del club, ocupa el primer puesto en la relación entre goles marcados y minutos jugados. También gracias a la reprimenda de Amorim
IGUALADO A SHEVECHENKO
Con el triplete que le marcó al Salzburgo, había escrito su nombre en la historia del Milan: Cisse es el jugador italiano más joven en marcar un triplete en Europa con la camiseta del Milan. Ante el Genoa llegó su quinto gol en liga y el ex del Verona igualó a Shevechenko con 8 goles en total en sus primeros 13 partidos. Solo Pierino Prati, con 10 goles, y Mario Balotelli, con 12, lo habían hecho mejor.
PRIMERO EN ITALIA
Cisse mantiene los pies en el suelo en la entrevista posterior al partido cuando le recuerdan el dato que lo sitúa a la altura de una figura emblemática de la historia del AC Milan como Shevechenko: «No hay nada que comentar (ríe, nota de la redacción). Intento aprovechar las oportunidades que me da el entrenador. Marque o no, lo importante es ganar. Y si además llega el gol, estoy todavía más contento». Otro dato quizá sea aún más interesante y describa a la perfección la capacidad del jugador nacido en 2006 para ser decisivo tanto si juega desde el primer minuto como si entra desde el banquillo: tiene el mejor promedio de goles por minutos jugados, uno cada 81 minutos. Mejor que Lautaro Martinez, para entendernos.
Entre la selección italiana y Amorim
«Estoy muy contento. Quiero demostrar mis cualidades y que tengo sitio en la selección. Daré el máximo, como siempre». Así comenta Cisse su convocatoria con la selección para los partidos de la Nations League contra Francia y Bélgica. Alpha se ha ganado esta gran oportunidad tras un inicio de temporada fulgurante.
También ha sido decisiva su relación con Amorim, que ha sabido combinar el palo y la zanahoria para ayudarlo a mejorar día tras día: el tirón de orejas tras el Milan-Ferencvaros dio de inmediato el resultado esperado.
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