Sankhoun Diawara llegó a finales de julio al Milan, que invirtió cerca de 3 millones de euros para ficharlo del Troyes. En 2025/26 parte inicialmente por detrás en la rotación, pero, favorecido por la lesión del exjugador de la Juventus Paolo Gozzi, se gana progresivamente un puesto en el once titular. Contribuye así, con 14 apariciones (12 de ellas como titular), al ascenso del club a la Ligue 1, consolidándose como una pieza fija del equipo en la segunda y decisiva parte de la temporada. Además, ha sumado dos internacionalidades con la selección francesa sub-19, debutando en un amistoso en septiembre de 2024.
Inicialmente, su llegada estaba prevista para el Milan Futuro, pero el jugador no estaba convencido porque también tenía otras ofertas: la llamada de Ruben Amorim para el primer equipo cambió las cartas sobre la mesa y la operación se cerró rápidamente. «Cuando supe que el club quería ficharme me sentí satisfecho, feliz y también un poco sorprendido. Aunque era bastante joven, siempre he admirado a Alessandro Nesta y por eso cogí su número. Otro gran defensa fue, obviamente, Paolo Maldini», dijo el día de su presentación ante los aficionados en la tienda de via Dante, en Milán.