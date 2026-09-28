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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
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Milan, cero minutos para Diawara: el proyecto de Amorim y lo que se filtra para el mercado de enero

AC Milán

Diawara llegó el pasado verano al Milan procedente del Troyes por 3 millones más bonus: una inversión con vistas al futuro

Sankhoun Diawara llegó a finales de julio al Milan, que invirtió cerca de 3 millones de euros para ficharlo del Troyes. En 2025/26 parte inicialmente por detrás en la rotación, pero, favorecido por la lesión del exjugador de la Juventus Paolo Gozzi, se gana progresivamente un puesto en el once titular. Contribuye así, con 14 apariciones (12 de ellas como titular), al ascenso del club a la Ligue 1, consolidándose como una pieza fija del equipo en la segunda y decisiva parte de la temporada. Además, ha sumado dos internacionalidades con la selección francesa sub-19, debutando en un amistoso en septiembre de 2024.


Inicialmente, su llegada estaba prevista para el Milan Futuro, pero el jugador no estaba convencido porque también tenía otras ofertas: la llamada de Ruben Amorim para el primer equipo cambió las cartas sobre la mesa y la operación se cerró rápidamente. «Cuando supe que el club quería ficharme me sentí satisfecho, feliz y también un poco sorprendido. Aunque era bastante joven, siempre he admirado a Alessandro Nesta y por eso cogí su número. Otro gran defensa fue, obviamente, Paolo Maldini», dijo el día de su presentación ante los aficionados en la tienda de via Dante, en Milán.

  • QUIÉN ES DIAWARA

    Un fichaje que mira sobre todo al futuro, teniendo en cuenta su juventud y la poca experiencia acumulada: Sankhoun Diawara es un defensa zurdo con marcadas cualidades atléticas, con una imponente estructura física (mide 190 cm). Sus mejores características son la eficacia en las entradas, la capacidad de anticipación y la fortaleza en los duelos aéreos: rasgos que le permiten romper las líneas rivales, acompañando a menudo las transiciones. Unas características a lo Pavlovic, del que sería el relevo natural.

    Aunque se formó como defensa central, su polivalencia le permite actuar también como lateral izquierdo. Sankhoun nació en París el 13 de enero de 2006 y, después de sus primeras experiencias futbolísticas en el FC Solitaires Paris y en el CA Paris-Charenton, se formó como futbolista en la cantera del ESTAC Troyes. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2024 en la Copa de Francia, la misma competición en la que un año más tarde marcó su primer gol como profesional ante el UF Touraine.


    Juega siempre con una muñequera blanca en el brazo izquierdo. Aunque su nombre de pila es Sankhoun, todos lo llaman «Papis»: un apodo que le puso su madre, originaria de Guinea. Hasta ahora ha vestido la camiseta de Francia en las categorías inferiores, pero gracias a la doble nacionalidad francesa y senegalesa (heredada de su padre), su futuro internacional todavía está por escribirse, entre los Bleus y los Leones de la Teranga.

    • Anuncios

  • Dificultades iniciales

    Hasta ahora Diawara, al igual que Comotto, sigue esperando para debutar con la camiseta del Milan en partidos oficiales. Por delante de él en la jerarquía tiene a uno de los pilares del equipo, como Pavlovic, y la misión, ya de entrada, parece casi prohibitiva. Amorim lo valora y lo estimula, entrenamiento tras entrenamiento, pero de momento todavía no lo considera preparado: las dificultades iniciales, de conocimiento del fútbol italiano y de un club grande como el Milan, estaban previstas.

  • EL PROYECTO

    Para iniciar una nueva etapa con buen pie es obligatorio cometer el menor número posible de errores en la primera fase de la temporada y evitar correr el riesgo de lanzar a los más jóvenes al ruedo sin una preparación adecuada. LLa exclusión de la lista de convocados para el primer partido de la Europa League contra el Benfica ha dado que hablar, pero podría no ser la única: Amorim está estudiando el momento adecuado para introducirlo, ya sea de inicio o con el partido en marcha. Las sensaciones que llegan desde Milanello son positivas, Diawara trabaja mucho y bien. La idea del AC Milan sería mantenerlo en la plantilla durante toda la temporada para que madure experiencia junto a los líderes del vestuario, el mercado de enero no debería interesar al ex del Troyes.

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