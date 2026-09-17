94 minutos en el banquillo pese a la doble ventaja del Benfica que, como mínimo, había que intentar remontar. Una de las imágenes que dejó el estreno europeo del Milan es la sobre la gestión de Francesco Camarda. Las dudas son legítimas porque el proyecto no está muy claro: las idas y venidas entre la Primavera, el Milan Futuro y el primer equipo de hace dos años, la desafortunada cesión al Lecce de la pasada temporada y la confianza en esta, con renovación hasta 2031 junto a su amigo Christian Comotto. Una confianza que, sin embargo, no tiene valor (al menos hasta ahora) sobre el terreno de juego: el jugador de 2008 solo ha disputado cinco minutos contra la Lazio en las primeras cinco apariciones de la temporada.
Milan: cero minutos para Camarda, Diawara y Comotto no convocados. La gestión de los jóvenes es un gran interrogante
PERSPECTIVAS
Amorim ha dicho que el tiempo hay que comprarlo y que la única posibilidad es empezar a ganar partidos. La sensación es que, pese a un contrato largo de tres temporadas más una opcional, el técnico portugués debe encontrar una clave para hacerlo bien de inmediato. Sin volver a cometer errores en las decisiones de alineación. El Milan recibirá el domingo por la noche al Lecce en San Siro y luego tendrá un calendario muy temible a la vuelta del parón: el 11 de octubre en casa del Sassuolo, el 15 de octubre a domicilio en Salzburgo, el 18 de octubre recibirá al Atalanta en San Siro antes de otra compleja misión europea en el campo del Bournemouth. Las perspectivas para Camarda no son tan óptimas aunque el titular, Ramos, está viviendo un momento de dificultad para encontrar el camino del gol (un solo gol en cinco partidos en el Venezia).
QUÉ CAMBIA EN ENERO
Premisa obligada: tanto Camarda como su entorno presionaron mucho en verano para quedarse en el Milan, pese a las diferentes peticiones para una cesión, la decisión no llegó solo de Cardinale y Amorim. Francesco se siente preparado para marcar diferencias con la camiseta que ama, siente que puede aportar lo suyo en una temporada larga. El riesgo de jugar poco o nada hoy no le preocupa, por lo que difícilmente cambiará de idea en enero pese a que el club está trabajando en la llegada de Endrick desde el Real Madrid.
Comotto y Diawara merecen un capítulo aparte, ambos excluidos de la lista de convocados para el duelo ante el Benfica por falta de plazas. La joya italiana está creciendo sin duda bajo la guía de su ídolo Modric, pero la incógnita sigue siendo la misma: a los 18 años, ¿cuenta más tener continuidad en minutos o entrenarse con los mejores? Esa es precisamente la pregunta que deben plantearse Amorim y la directiva, sin descartar una posible cesión en enero. Diawara fue un fichaje un tanto sorpresa del área de scouting: inicialmente debía jugar con el Milan Futuro, pero esta perspectiva no resultaba particularmente atractiva para el ex del Troyes. El Milan ha agotado las plazas para una cesión internacional, por lo que solo podría cederlo temporalmente en Italia: Amorim, en las próximas semanas, tendrá que entender si puede ser útil o no desde ya.
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