La pasada temporada, en BILD, el presidente del Eintracht y del consejo de supervisión del club, Mathias Beck, había negado haber sido contactado por el AC Milan por el dirigente alemán. Añadiendo que el directivo permanecerá en Fráncfort al menos hasta 2028, el año en que expira su contrato.





«Por parte del Milan no ha habido nadie que se haya puesto en contacto con nosotros por Markus Krosche», explicó Beck, «Y nosotros, como comité principal del Eintracht Fráncfort, tras consultar con Krosche, no tenemos ninguna indicación de que quiera dejar el Eintracht antes de que expire su contrato en 2028».





Debido también a una relación ya no tan sólida con la afición, hoy Krosche tiene menos asegurada su continuidad en el Eintracht Fráncfort y podría presionar para emprender una nueva aventura profesional.