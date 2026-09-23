Markus Krosche se había convertido en el objetivo número uno del Milan para ocupar el cargo de Head of Football, pocos días después de la marcha atrás en la negociación con Ralf Rangnick. La férrea resistencia del Eintracht Fráncfort había frenado una negociación que, cabe subrayarlo, no estaba en una fase tan avanzada. Ahora los tiempos parecen estar más maduros: Gerry Cardinale ha decidido acelerar para incorporar a un nuevo Head of Football y la candidatura del dirigente alemán parece ser la más concreta.
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