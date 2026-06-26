Gerry Cardinale quiere liderar el Milan; ya actúa. La reunión en la sede rossonera muestra su mayor implicación en cuatro años al frente de Redbird. Con Gardiner, Almastadt y Castleblanco define las estrategias para el mercado de fichajes.
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Milán: Cardinale negocia en persona con Mendes y el PSG por Ramos: reunión sobre el mercado de fichajes en Casa Milan
AMORIN EN LLAMADA
Amorim, el nuevo entrenador del Milan, participó en la reunión de mercado. En realidad, actúa como director deportivo, siguiendo el modelo inglés. Indica qué jugadores fichar, vender o retener, y la directiva trata de cumplir sus peticiones.
RAMOS ES LA PRIORIDAD
El Milan quiere fichar ya a un gran delantero. Cardinale, aprovechando su buena relación con Mendes, busca traer a Gonçalo Ramos, ariete de 2001 que juega con el PSG en el Mundial.
Ayer presentó una primera oferta al PSG que, entre fijo y primas, alcanza los 54 millones de euros. El club confía en cerrar el fichaje en los próximos días, aunque enfrenta competencia.
DOS DEFENSAS, UN CENTROCAMPISTA Y UN EXTREMO
Mientras se define el futuro de Modric, Amorim pide un centrocampista tipo Hjulmand, dos centrales y un extremo.
Musah y Chukwueze serán evaluados en la concentración, mientras que Bondo podría salir cedido. También se sigue de cerca a los jóvenes Camarda, Kostic, Cissè y Comotto, con opciones de quedarse en el Rossonero.