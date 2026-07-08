Gerry Cardinale, propietario del Milan, habló en la presentación de Amorim como nuevo entrenador: «Es un día muy importante para el AC Milan. Desde el final de laúltimatemporada han cambiado muchas cosas; por primera vez en mi gestión habrá numerosas novedades. En un mes hemos mantenido reuniones equivalentes a seis, para revisar aspectos del cuerpo técnico y la directiva».
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Milán, Cardinale: «Jugaremos para ganar. Quiero un fútbol emocionante y bonito. Soy el principal responsable»
SE JUEGA PARA GANAR
«Queremos devolver al Milan a su gran y glorioso pasado; es importante para todos: jugamos para ganar, no para no perder. Este debe ser nuestro nuevo estilo: un fútbol emocionante y bonito de ver».
ES HORA DE ACTUAR
A continuación, añade: «Quiero crear una nueva cultura; el pasado quedó atrás. Ahora estoy aquí, soy el responsable. Detrás de mí hay un equipo que ha trabajado mucho para que Rubén sea nuestra nueva referencia. El diálogo con el grupo ha sido clave. He reunido a los mejores y los he traído a la casa del Milan. Nuestras acciones hablarán por sí solas».
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