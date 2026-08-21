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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan: Cardinale ha llegado a Milanello; no solo Leao, también reuniones con Maignan, los descartes y los hombres de mercado

AC Milán
R. Amorim
R. Leao
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M. Maignan
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Agenda apretadísima para el presidente del AC Milan, serie de reuniones entre el terreno de juego y el mercado para el futuro del club.

Esta vez no hubo helicóptero a la vista. Las condiciones meteorológicas aconsejaron al dueño del Milan Gerry Cardinale evitar el aterrizaje aéreo en Carnago y sobre los campos de Milanello.

El número uno del fondo RedBird Capitals ya está presente en el centro deportivo del Milan, donde la jornada de hoy lo tendrá ocupadísimo en una apretada serie de reuniones que inevitablemente condicionarán los próximos 10 días entre el campo y el mercado.


  • EL ENCUENTRO MÁS ESPERADO: RAFAEL LEAO

    Inevitablemente, la reunión más esperada será la que verá al propietario del Milan encontrarse con el jugador más importante entre los que tienen prevista su salida de la plantilla: Rafael Leao.

    Hasta ahora, en torno al portugués se han registrado numerosos altibajos, aperturas y cierres a fórmulas diferentes a la que, también durante la jornada del miércoles, fue comunicada como petición final. De hecho, se produjo la reunión entre Jorge Mendes y los agentes del ex del Lille, en la que se reiteró que, sin una oferta de 50/60 millones en concepto de traspaso definitivo, no se le dejará salir.

    La reunión de hoy servirá para aclarar la posición del Milan también al jugador que, en el fondo, siempre ha considerado concluida su experiencia en Milán. Sin ofertas, sin embargo, tendrá que quedarse y el cara a cara con Cardinale servirá para precisar la encrucijada ante la que se encuentra.

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  • REUNIÓN CON MIKE MAIGNAN

    Cardinale también se reúne con Mike Maignan, pero, a diferencia de lo que se pueda suponer, no es para hablar de su futuro. Eso sí, se abordará alguna cuestión sobre la gestión de su verano, pero el portero francés hablará con el propietario del AC Milan como capitán y responsable del grupo del equipo. Es probable que también se hable de bonus de temporada en función de los resultados obtenidos sobre el campo.

  • LOS DESCARTES

    Cardinale debería, por tanto, reunirse también con los jugadores descartados, si no con todos, al menos con los más importantes. Se les explicará cara a cara la decisión tomada y se intentará evaluar juntos las opciones que hoy hay sobre la mesa para cada uno de ellos.

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  • Próximos movimientos en el mercado de fichajes

    Por último, Cardinale también debería reunirse con Ruben Amorim y Bobby Gardiner, el jefe de ojeadores del AC Milan, para hablar de los posibles próximos movimientos en materia de fichajes. Las salidas son prioritarias para entender cómo se moverá el club, pero las peticiones del entrenador siguen siendo las mismas (un defensa y un mediapunta por detrás del delantero) y habrá que discutir, en todo caso, los posibles nombres por los que lanzarse.