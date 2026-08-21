Inevitablemente, la reunión más esperada será la que verá al propietario del Milan encontrarse con el jugador más importante entre los que tienen prevista su salida de la plantilla: Rafael Leao.

Hasta ahora, en torno al portugués se han registrado numerosos altibajos, aperturas y cierres a fórmulas diferentes a la que, también durante la jornada del miércoles, fue comunicada como petición final. De hecho, se produjo la reunión entre Jorge Mendes y los agentes del ex del Lille, en la que se reiteró que, sin una oferta de 50/60 millones en concepto de traspaso definitivo, no se le dejará salir.

La reunión de hoy servirá para aclarar la posición del Milan también al jugador que, en el fondo, siempre ha considerado concluida su experiencia en Milán. Sin ofertas, sin embargo, tendrá que quedarse y el cara a cara con Cardinale servirá para precisar la encrucijada ante la que se encuentra.