Milán: Cardinale figura en la lista de las 100 personas más influyentes del deporte en 2026 según TIME

Gerry Cardinale, director de RedBird Capital and Partners y dueño del Milan, figura en la categoría «Líderes». Cada uno tiene una breve biografía justificativa; la suya la firma el corresponsal del TIMES, Sean Gregory. Según Gregory: «Gerry Cardinale podría ser la persona más poderosa del deporte de la que nunca hayas oído hablar. RedBird Capital Partners, su fondo de inversión de 14 000 millones de dólares, es uno de los principales accionistas de Paramount Skydance. Cardinale fue clave en la oferta de 110 000 millones del conglomerado para adquirir Warner Bros. Discovery en febrero. Paramount Skydance paga miles de millones por retransmitir la NFL (en CBS, de su propiedad) y la UFC (mediante un contrato de 7 700 millones firmado en agosto de 2025). Tras el acuerdo con Warner Bros. Discovery, el capital de Cardinale financiará también la NHL y la U.S. Soccer. Además, RedBird controla el AC Milan —cuyos partidos se ven en EE. UU. por Paramount+— y el Toulouse FC, y posee participaciones en Fenway Sports Group (Boston Red Sox y Liverpool) y en la United Football League, propiedad parcial de Dwayne «The Rock» Johnson.















