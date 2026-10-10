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Milan, Cardinale en Milán para acelerar el nombramiento del nuevo Head of Football: qué se sabe

AC Milán

El dueño del AC Milan mantendrá en estos días nuevas conversaciones para identificar una incorporación en el club que cerrar cuanto antes

Gerry Cardinale está viviendo esta temporada con un entusiasmo tan fuerte que se ha vuelto contagioso. Esa gorra roja con la inscripción "Make Milan great again" es casi una declaración de intenciones del propietario del AC Milan, que es muy consciente de que para llegar a los éxitos hace falta una estructura directiva de alto nivel.

Después de semanas de trabajo al otro lado del Atlántico para cerrar la operación Skydancer, ahora puede volver a centrarse en la búsqueda de esa figura que falta: el jefe de fútbol. O, dicho en inglés, Head of Football.

  • REUNIÓN OPERATIVA

    Gerry Cardinale ya ha agendado estos días toda una serie de reuniones que deben llevar al resultado final: el nombramiento del nuevo jefe del área de fútbol. ¿Plazos? Lo antes posible, esquiva el propietario del Milan. Orientativamente, el casting debería concluir antes de finales de octubre, de modo que haya el tiempo necesario para planificar juntos el mercado de enero. El objetivo, de hecho, es llevar a otros Goncalo Ramos o Moreira a Milanello.


    Ayer por la mañana, en el centro deportivo del Milan, Cardinale reunió a su equipo para tratar de reducir la lista de candidatos: el consejero delegado Calvelli, el director de Football Intelligence Gardiner, el director del área de scouting Lomonte y el analista del departamento de Football Intelligence Estevao expresaron su visión.

  • LOS CANDIDATOS

    Gusta mucho el ex de la Roma Tiago Pinto, hoy head of football del Bournemouth, rival del Milan en la Europa League. Conoce bastante bien la Serie A y seguramente el mercado internacional, con una densa y variada red de contactos con las mejores agencias de representantes internacionales.


    Desde Francia también se postula Medhi Benatia, exdefensa de Udinese, Roma y Juventus, y después directivo en el Marsella, antes de quedarse sin contrato.  Al Milan iría casi corriendo.


    El primer nombre, ya desde el verano pasado, era el de Markus Krösche, responsable del área deportiva del Eintracht Fráncfort. El dirigente alemán está vinculado a su actual club por un contrato hasta 2028, pero desde Alemania se hablaba de una ruptura. La salida parecía inminente en las últimas semanas y, sin embargo, aún no se ha concretado.

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