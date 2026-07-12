Cardinale hará lo necesario para retener a Rabiot, tal como quiere Amorim. El técnico rossonero valora su carisma, liderazgo y calidad técnica. El propietario de RedBird se apoya en un contrato que vence en 2028 y que incluye cifras importantes: Adrien tiene un sueldo de casi 5 millones de euros netos por temporada. Cifras que difícilmente podría mejorar si quisiera cambiar de equipo y de ciudad.
Traducido por
Milán: Cardinale defiende a Rabiot y manda un mensaje claro al Nápoles de Allegri
DE CABEZA A FRANCIA
Rabiot brilló en la 2025-26 con 6 goles y 5 asistencias en 29 partidos de la Serie A. Si el Milan hubiera seguido su ejemplo, hoy estaría en la Liga de Campeones. El centrocampista confirma su gran nivel en el Mundial: Francia mantiene el equilibrio pese a alinear a Doué, Olise, Dembélé y Mbappé gracias a su trabajo en el medio. Rabiot tiene una misión: ser campeón del mundo; luego ya pensará en el futuro.
REUNIÓN CON LA MAMÁ AGENTE
Según la Gazzetta dello Sport, ayer Veronique, madre de Rabiot, almorzó con su hijo en Boston. Con medio día libre, la familia se reunió en un restaurante francés y habló del futuro del jugador y del Milan.
Además, Cardinale ya recibió garantías del entorno del jugador: no negociarán un traspaso en este mercado.
NO AL NÁPOLES
Desde hace semanas, el Nápoles busca fichar a Rabiot: le ofrece ser titular en la Liga de Campeones y volver a trabajar con Allegri, con quien mantiene una excelente relación. Allegri lo ha marcado como prioridad ante Manna, aunque el club azzurro no puede fichar hasta cerrar algunas salidas.
El Milan, tranquilo, mientras Amorim le transmite la ambición del proyecto. Cardinale ya avisó: no lo cederá a un rival directo.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias