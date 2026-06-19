Sorpresa en el Milan: Gerry Cardinale podría nombrar director deportivo a un ejecutivo italiano. Según Gianluca Di Marzio, en Sky, el candidato es Domenico Teti, quien ha trabajado en varias ligas europeas en los últimos años.
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Milán: Cardinale considera contratar a un director deportivo italiano; suena Teti, ex del Wolverhampton
SCOUTING Y SOSTENIBILIDAD
Teti se especializa en buscar talentos internacionales, lo que coincide con la filosofía del Milan de potenciar jóvenes que también generen plusvalías.
GRANDES GOLPES A LOS WOLVES
En los últimos años, Teti ha trabajado en el Wolverhampton de la Premier League, contribuyendo a operaciones que han generado importantes beneficios económicos para el club inglés. Destacan las ventas de Fabio Silva al Borussia Dortmund, Matheus Cunha al Manchester United y Rayan Aït-Nouri al Manchester City. Su etapa concluyó tras divergencias sobre la destitución del entrenador Vítor Pereira.
OFERTAS E IDEAS
Teti comenzó su carrera en el Hellas Verona. Luego jugó en el Lugano suizo antes de fichar por la Sampdoria, con la que ganó la Serie B y ascendió gracias a fichajes acertados como los de Icardi y Mustafi. Tras su paso por Génova, triunfó en el Novara, donde ganó la Serie C y devolvió al club a la Serie B; al año siguiente rozó el ascenso a la Serie A con Baroni, una trayectoria que se interrumpió solo en la final de los play-offs (podrían volver a trabajar juntos en el Lecce). Entre 2018 y 2021 triunfó en Chipre con el APOEL. Luego pasó por el Wolverhampton y, antes, por el proyecto saudí del Al-Shabab junto a Carrasco y Rakitic.